Miss België trekt vanavond ten strijde in Miss World met een zes kilogram zware jurk DBJ

14 december 2019

08u06 0 showbizz Vanavond staat met Miss World de grootste missverkiezing ter wereld op het programma. Voor België verdedigt Elena Castro Suarez (19) de driekleur. Dat zal ze doen in een glitterjurk - bezet met kristalletjes - die zes kilogram weegt.

Elena Castro Suarez zal de catwalk betreden in een koningsblauwe jurk, bezet met liefst 4.300 kristalletjes die er een per een werden opgenaaid door Atelier ExC. De galajurk weegt op die manier zes kilogram.

Vanavond is het D-day voor Suarez want na een voorbereiding van drie weken in Londen (waar de verkiezing doorgaat) mag ze vanavond eindelijk het podium betreden. Haar nationale kostuum, deze keer een witte kanten jurk, zal ze dragen tijdens het dansgedeelte in de finaleshow. Ook die jurk werd gemaakt door het atelier en staat symbool voor de kant uit Brugge.

Vorig jaar schopte Miss Mexico het tot Miss World. Onze Miss België van toen, Angeline Flor Pua (24), strandde in de top 30. Zij dingt binnenkort wel nog mee naar het kroontje van Miss Universe.