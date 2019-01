Miss België sluit straks haar jaar af en verdwijnt dan weer van het toneel: “Ik heb nooit een job in de media gewild” TK

06 januari 2019

09u26

Bron: De Zondag 2 Showbizz Volgende week zaterdag zal in het Plopsa Theater in De Panne voor de 90ste keer een nieuwe Miss België verkozen worden. Dat betekent dat nummer 89, Angeline Flor Pua, haar jaar als miss kan afsluiten. De kans is groot dat ze daarna opnieuw in de anonimiteit verdwijnt, want de knappe jongedame heeft niet de ambitie om in de media aan de slag te gaan.

Heel wat meisjes nemen deel aan Miss België omdat ze een job in de media wel zien zitten, maar dat was bij Angeline nooit het geval. “Dat was voor mij nooit een doel”, vertelt ze in De Zondag. “Ik nam deel om mijn verhaal te delen en om een rolmodel te zijn. Miss België is voor mij een platform.”

Ze vindt dat het haar gelukt is om haar verhaal te vertellen en blikt dus terug op een geslaagd jaar. “Vooral de reis naar Cambodja in het kader van Hope for the Children heeft me geraakt, en ook voor hen was de ontmoeting heel bijzonder. Het project loopt al sinds 2013 en elke keer kwam er een Europees type op bezoek. ‘Jij lijkt op ons’, was het eerste dat de kinderen zeiden. Ze zagen me als rolmodel: voordien was het hun droom om ook een lichte huid te hebben, blond haar en blauwe ogen. Dankzij mijn verhaal beseffen ze dat dat niet de definitie van mooi hoeft te zijn.”

Geen job in de media dus voor Angeline Flor Pua, maar hopelijk wel eentje in de luchtvaart. Ze werkte het afgelopen jaar keihard aan haar diploma als pilote, dat ze in december ook haalde. Liefst van al zou ze aan de slag gaan bij luchtvaartmaatschappij Emirates. “Met een Airbus vliegen of een Boeing, maakt mij niet. Als ik maar kan vliegen!”, liet ze eerder optekenen in deze krant. De komende tien jaar zal ze wel elke maand zo’n 900 euro moeten afbetalen voor haar lening - de pilotenopleiding is peperduur. “Maar dat is het mij allemaal waard. Miss België duurt maar een jaar, schoonheid verwelkt op de duur. Met mijn diploma heb ik een garantie voor het leven.”