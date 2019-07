Miss België-organisatrice Darline Devos grote steun voor Annelien Coorevits: “Ik zei haar: ‘Ge moogt niet met uw voeten laten spelen!’’ Redactie

09 juli 2019

06u00

Annelien Coorevits (32) en Olivier Deschacht (38) die uit elkaar gaan. Het nieuws verraste velen, al wisten intimi van het koppel al langer dat dit er zat aan te komen. "Maar de onzekerheid van Annelien en haar moederinstinct hielden haar lang tegen", zegt vriendin Darline Devos in Dag Allemaal.

Het nieuws over hun breuk na dertien jaar samen deed heel wat stof opwaaien. Annelien en Olivier, werden door velen beschouwd als een soort van oerkoppel, voorbestemd om eeuwig bij elkaar te blijven. Hun beslissing zorgde voor heftige reacties. Zelfs experts hadden er hun bedenkingen bij, vooral dan over de manier waarop Annelien en Olivier nog altijd gezamenlijke uitstapjes doen met de kinderen. ‘Te verwarrend voor hen’, wordt gezegd.

zorgzame moeder

‘De kritiek van dergelijke experts komt uiteraard heel hard aan bij iemand als Annelien’, zegt Miss België-organisatrice Darline Devos, bevriend met Annelien van toen ze Olivier pas leerde kennen. ‘Dat niemand er maar aan twijfelt dat ze een zorgzame moeder is, die alleen maar het beste wil voor haar kindjes. Net voor hen heeft ze zo lang getwijfeld om de knoop over haar ­huwelijk door te hakken.’

Voor jou kwam het nieuws over de breuk dus niet ­meteen als een verrassing?

Ik heb er met Annelien een openhartig gesprek over gehad. Lang geleden al, toen haar twijfels voor het eerst de kop opstaken. Bij mij kan ze altijd terecht met haar problemen, dat weet ze. Over de inhoud van onze gesprekken kan ik het niet hebben, maar ik heb haar op het hart gedrukt dat ze in zichzelf moet geloven en niet zo onzeker mag zijn.

En dat was nodig?

Welja... Annelien is een geweldige vrouw, en dat mag ze nooit vergeten. Ze is zo mooi, getalenteerd en intelligent. Dat was ze wat uit het oog verloren, denk ik. Wat ik ook zei: dat ze het aan zichzelf verschuldigd is om niet op haar kap te laten zitten. Zo’n breuk, ’t is een spijtige zaak, maar ze komen wel op hun pootjes terecht.

Annelien heeft dus lang en grondig nagedacht voor ze deze stap zetten?

Zoals Annelien over alles heel goed nadenkt. Ze praat altijd eerst met enkele vertrouwelingen voor ze een beslissing neemt, dat was nu niet anders. Ik heb haar daarbij nooit in een bepaalde richting gestuurd, maar ik heb haar wel gewezen op haar vele sterke punten. Weet je, ze moet zichzelf wat beschermen, heb ik haar gezegd, en niet met haar voeten laten spelen. Ook niet als dat ten koste gaat van een huwelijk, of indruist tegen haar moederinstinct.

Zag jij op dat moment een gebroken vrouw voor je zitten?

Nee, bij mij wou ze vooral haar hart eens luchten, denk ik. Nu zal ze het ongetwijfeld zwaar hebben. Maar ze heeft een heel goeie kring mensen rond zich. De hele familie, zowel langs vaders- als moederskant, vangt haar met veel liefde op.