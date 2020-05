Miss België neemt roze droomauto in ontvangst en komt zo eindelijk nog eens in het publiek “Een volwaardig missenjaar kan ik dit niet noemen. Maar wegkwijnen in een hoekje is niks voor mij. Deze auto maakt veel goed.” Jolien Boeckx

28 mei 2020

Zelfs Barbie zou jaloers zijn op de roze Volvo waarin Miss België Celine Van Ouytsel (23) sinds vandaag cruiset. Twee maanden moesten ze wachten op het cadeau, want het coronavirus legt alles lam. Haar missenjaar voelt daardoor niet volwaardig. " Het is balen", zegt ze. "Maar wegkwijnen in een hoekje en mezelf afvragen 'waarom?' haalt niks uit. Deze auto brengt al wat positiviteit." Een verlening van haar kroontje ongetwijfeld ook, maar daarover heeft het comité nog niks beslist.



Het jaar 2020 begon voor Celine als een sprookje. Na haar masterdiploma Rechten werd ze op 11 januari gekroond tot Miss België. Heel wat premières en fotoshoots volgden, maar vanaf maart viel alles stil. Geen reis naar Los Angeles om te figureren in ‘Mooi en Meedogenloos’, geen actes de présence, geen modeshows. Alsof dat niet erg genoeg is, verloor Celine ook nog haar grootmoeder door het coronavirus. “Het zijn al heftige maanden geweest”, vertelt ze. “Mijn moeke was mijn grootste fan, mijn vriendin. Het blijft zwaar om te beseffen dat ze er niet meer is, maar mijn kroning heeft ze nog kunnen meemaken en daar put ik kracht uit. Mijn gezin en ik zijn gezond, dus ik probeer het allemaal wat positief te bekijken”, zegt Celine.

Een volwaardig jaar als Miss België is dit hoe dan ook niet. “Het is balen, want er stonden zo veel leuke opdrachten op de agenda”, vertelt ze. “Hoe mijn missenjaar nog zal evolueren, weet niemand. Dat is moeilijk voor een controlefreak zoals ik”, lacht ze. “Ik zou nu in een hoekje kunnen gaan zitten om te klagen en mezelf continu af te vragen ‘waarom ik?’. Maar iedereen zit in hetzelfde schuitje. Ik probeer daarom zo veel mogelijk positiviteit uit te stralen. Het feit dat ik hier vandaag sta en na bijna drie maanden nog eens buiten mag komen, vind ik fantastisch. En deze roze auto maakt veel goed (knipoogt).”

Voor ‘The Pink Princess’, zoals Celine haar roze auto gedoopt heeft, moest ze trouwens ook veel geduld hebben. De Volvo XC40 zag er bij haar kroning in januari nog blauw uit. Op 18 maart zou Celine een gepimpte versie mogen ontvangen, maar toen was de lockdown net begonnen. “Mijn geduld wordt nu eindelijk beloond. Ik ben supergelukkig dat hij roze ziet. Mijn lievelingskleur”, zegt ze. 2wrap, een bedrijf dat ook in Los Angeles actief is, stak de wagen in het prinsessenroze met als blikvanger dé kroon van Miss België op de motorkap. “Je ziet al veel grijze, zwarte en witte auto’s rondrijden. Deze gaat sowieso een glimlach op de mensen hun gezicht toveren in het straatbeeld.”

Miss België 2021

Een verlenging van haar jaar als Miss België zou mooi meegenomen zijn voor Celine. Maar of de coronacrisis tegen januari volgend jaar al helemaal voorbij is, weet niemand. Voorlopig gaat de verkiezing voor een nieuwe Miss België 2021 dus gewoon door. De inschrijvingen zijn volop bezig. Inschrijven kan via www.missbelgium.be.