Miss België maakt komaf met pesters: “Je moet sterker zijn dan hen” JOBG

27 februari 2019

12u28 0 Showbizz In BV-land duiken de vuisten met vier stippen weer op. Een duidelijke boodschap onder de slogan ‘Stip It’, die zegt dat pesten écht niet door de beugel kan. En onze kersverse Miss België Elena Castro Suarez doet ook mee. Zelf werd ze op het middelbaar zwaar gepest en zelfs bedreigd. “Maar je moet sterker zijn dan de pesters”, zegt ze nu.

Gisteren bezocht Elena de vrije basisschool in Berchem-Kwaremont om haar verhaal te delen en om een voorbeeld te zijn voor alle kinderen. Ze mag dan nu wel ons lands mooiste zijn, vijf jaar geleden kreeg Elena af te rekenen met zware pesterijen. “Het tweede middelbaar was het moeilijkste jaar uit mijn leven”, zegt ze. “Plots negeerden ze mij op school en werd ik buitengesloten. Op sociale media ging het zelfs zo ver dat de pesters een foto van mij als flamencodanseres - ik heb Spaanse roots en dans de flamenco - hadden gezet, met een pistool erbij. Héél heftig. Ik was echt bang”, vertelt Elena. “Maar ik ben áltijd in mezelf blijven geloven en kijk nu. Ik wil iedereen die boodschap meegeven.”