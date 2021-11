Miss België keert vervroegd terug naar België wegens verslechterende politieke situatie in Ethiopië

Met Miss België in Ethiopië (deel 2): bezoek aan geboorte­huis, weeshuis en begraaf­plaats van mama: “Deze trip naar mijn roots heeft me sterker gemaakt”

De eerste ontmoeting met haar vader in 15 jaar was nog niet verwerkt of Kedist Deltour trok verder op zoek naar haar roots in Addis Abeba. Daar, in de drukke hoofdstad van Ethiopië, groeide de huidige Miss België op tot ze op haar tiende geadopteerd werd. Reporter DIETERT BERNAERS trok zaterdag mee naar haar geboortehuis, naar het weeshuis waar ze een jaar verbleef en naar het graf van haar moeder. Het werd opnieuw een dag vol emoties.

6:54