Miss België Kedist Deltour ruilde miserie in Ethiopië voor leven in België: “Snap nog steeds niet hoe mijn vader ons dat kon aandoen”

Ze begon al te huilen nog voor ze gekroond werd. Bij haar persoonlijke voorstelling in het Proximus Theater in Plopsaland gisteravond. Toen bleek dat er achter die uiterst sympathieke verschijning, de topfavoriete van de lichting in wat het speciaalste jaar van Miss België ooit was. Haar diepgewortelde verleden als kind in Ethiopië zat hoger dan gedacht. “Ik zou mij als Miss België willen inzetten voor kinderen in armoede. In het buitenland, maar ook bij ons. Er leeft hier 1 kind op 6 in armoede. Ik heb het zelf ervaren in Ethiopië waar ik vandaan kom, nu wil ik anderen helpen”, waarop ze in tranen uitbarstte. Tranen die een klein half uurtje later nog rijkelijker mochten vloeien. “Ik kan het amper geloven”, sprak ze toen de kroon effectief op haar kop stond. “Nu kan ik eindelijk het land dat mij alle kansen gaf in dit leven bedanken.”