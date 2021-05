Miss België Kedist Deltour mag haar vriend nog niet mee naar huis brengen: “Mama zegt dat het hier geen duivenkot is”

Dranouter Festival Dranouter zal dit jaar wel plaatsvin­den: “2.500 toeschou­wers per dag, in bubbels van 4 personen”

16:25 Een normale editie van Festival Dranouter zal ook dit jaar niet plaatsvinden. De organisatie kondigt als alternatief Dranouter Zomersessies XL aan met onder andere Hooverphonic en Bart Peeters als headliners. Van 5 tot 8 augustus zijn er 2.500 toeschouwers per dag welkom in bubbels van 4. “We kunnen niet langer wachten op een wettelijk kader als we muziek willen horen in Dranouter.”