Miss België Kedist Deltour krijgt berichtjes van getrouwde voetballers: “Wat gaan hun vrouwen zeggen?”

TV Kobe Ilsen ziet jeugdlief­de Cindy terug na 28 jaar: “Helemaal van mijn melk”

20 april Gert Verhulst en James Cooke hadden een grote verrassing voor Kobe Ilsen. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ kwam niemand minder dan Kobe zijn allereerste liefje op bezoek. De twee hadden elkaar al 28 jaar niet gezien. “Tijdens de schoolreis zaten wij samen in de bus. We hielden elkaars handje vast en hebben ook eens een kusje gegeven.”