Miss België Kedist Deltour houdt niet van dominante mannen: “In een relatie draag ík graag de broek”

Op welk vlak ben jij mannelijk?

“Het cliché wil dat mannen vaak wegpiraten zijn. Ook ik heb soms een zware voet. Als je op de snelweg wordt voorbijgestoken door een roze Volvo is de kans groot dat ik het ben. (lachje) Maar in tegenstelling tot het leeuwendeel van de mannen ben ik allesbehalve handig. Vraag me niet om iets in elkaar te steken of uit elkaar te vijzen, want dat loopt gegarandeerd faliekant af. Ze zeggen weleens dat samen een Ikea-kast in elkaar zetten ‘de ultieme relatietest’ is, maar ik begin er zelfs niet aan. Mocht ik geen handige Harry in huis hebben, ik zou nooit nog nieuwe meubels kunnen kopen en dat is geen grap.”