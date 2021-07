Miss België hoopt nog dit jaar haar biologische vader op te zoeken in Ethiopië: “Zou mooi zijn voor een tv-programma”

Showbizz IN BEELD. BV’s ontdekken Tomorrow­land-attractie in Plopsaland De Panne

22 juli Voor Tomorrowland-vibes kan je vanaf nu ook terecht in Plopsaland De Panne, want daar hebben ze vanavond de spectaculaire rollercoaster ‘The Ride to Happiness’, die geïnspireerd is op het wereldberoemde dancefestival in Boom, officieel ingehuldigd in aanwezigheid van verschillende BV’s. En zij waagden zich al meteen aan een doldwaze rit in deze attractie met opzwepende beats.