Miss België haalt gloednieuwe wagen op: "Ik hou niet alleen van vliegen, maar ook van autorijden" Ronny De Coster

16 maart 2018

18u08

Bron: Kameraki 0

Miss België Angeline Flor Pua (22) mocht gisteren in Oudenaarde de Volvo XC40 ophalen die ze op 14 januari als winnares van de persoonlijkheidswedstrijd had verdiend. De miss, die een pilotenopleiding volgt, woont met haar ouders in Borgerhout. Ze was het buitenbeentje van de Miss België verkiezing dit jaar. Omwille van haar Filipijnse roots kreeg ze veel racistische commentaren. "Natuurlijk ben ik heel blij met deze wagen. Ik hou niet alleen van vliegen, maar ook van autorijden", aldus het mooiste meisje van het land.