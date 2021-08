Miss België gaat helpen in rampgebied na watersnood: “Alsof ik in Afrika was, zo schrijnend”

“Precies alsof ik in Afrika toekwam. Kindjes die in de rij stonden en me kwamen vragen of ze iets kregen: ik was in shock. Ik kon het niet droog houden”, vertelt Kedist die zelf nochtans in Ethiopië woonde tot haar 10de, en armoede en ellende maar al te goed gekend heeft.

“Maar wetende dat zoiets kan gebeuren in België, waar we het goed hebben, dat is schrijnend. Ik ben gaan helpen in een sorteercentrum waar kleding en eten toekomt. Maar niet alle slachtoffers geraken tot aan dat centrum. Er zijn veel oudere mensen die nog in hun huis, of wat daar nog van overblijft tenminste, zitten. Deur tot deur ben ik gaan kijken wie wat nodig heeft en zijn we gaan uitdelen. De ene een waterkoker, de ander een microgolfoven, wat spaghetti of rijst. Het zijn kleine dingen, maar die mensen waren zo dankbaar.”