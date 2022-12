Miss België-finalistes gewikt en gewogen: deze dames maken volgens ons het meeste kans op de kroon

SHOWBIZZGewikt en gewogen. Na een week vol foto- en videoshoots in het Baron Resort in Sharm El Sheikh maken deze finalistes - in willekeurige volgorde - volgens ons het meeste kans om op 11 februari 2023 de kroon van Chayenne Van Aarle (23) over te nemen.

Cécile Deltour (25) uit Dison

Een atypische miss noemt ze zichzelf. Ze voetbalt, in eerste klasse nog wel bij Luik. En haar geld verdient ze in de bouwsector. “Ik werk als architecte”, vertelt Cécile - haar Zuiders tintje dankt ze aan haar Congolese mama. “Ik ontwerp huizen, voornamelijk moderne. Een job waarin ik mijn creativiteit kwijt kan. Niet de meest vrouwelijke sector, maar dat is ook geen must als miss tegenwoordig, vind ik. Ik wil tonen dat je zowel een Miss België kan zijn én slim én een mannensport kunt beoefenen tegelijkertijd.”

Claire Lansenebre (23) uit Knokke-Heist

Geboren en getogen op de Filipijnen, en tot zeven jaar geleden woonde ze er nog effectief ook. “Mijn mama wilde naar België verhuizen voor een betere toekomst. En die heb ik ook effectief gekregen”, zegt de finaliste die op haar 14de al Miss Teen Philippines werd. In zes maanden tijd leerde Claire zich het Nederlands aan - inclusief West-Vlaams accent - en begon ze nadien aan een opleiding aan de hotelschool Spermalie. “Ik ben afgestudeerd als kok en werk intussen al jaren in de keuken. Momenteel ben ik gespecialiseerd in de patisserie, ik kan lekkere dessertjes maken (lachje).”

Ailani Ibens (17) uit Antwerpen

“Deze maand nog word ik 18! Maar dan nog ben ik de jongste van de groep.” Al valt die leeftijd niet op. Evenzeer haar Marokkaanse roots langs mama’s kant - papa is Belg. “Wanneer mama mij voorstelt als haar dochter kijken mensen altijd vreemd op”, lacht de studente business en talen. “Ik heb geen donkerbruine ogen, evenmin donker haar zoals mama. Enkel in de zomer is mijn huid wel heel donker gebruind. Maar ik ben dus wel degelijk half Marokkaans.” Arabisch spreekt Ailani niet. “Ik heb ervoor gekozen om geen moslima te zijn. Maar met alle respect voor mijn mama haar geloof doe ik wel elke avond voor het slapengaan een gebedje in het Arabisch.”

Nell Joostens (25) uit Lint

Haar vriend vloog als piloot de hele Miss België-delegatie richting Sharm El Sheikh en ook zelf zit Nell - al gekroond tot Miss Antwerpen - in de luchtvaartwereld. “Ik werk als luchtvaartingenieur bij Tui Fly in Zaventem", vertelt ze. Een miss met brains, dus. Die overigens sterk in haar schoenen staat. Na een moeilijke jeugd verloor ze drie jaar geleden haar mama aan kanker. “Daardoor leef ik echt van dag tot dag. Ik ga voluit voor mijn dromen en stel niks uit, daarom schreef ik mij ook in voor Miss België. Als ik effectief Miss België mag worden, zou ik me vooral willen inzetten voor een organisatie die strijdt tegen huiselijk geweld.”

Charlotte Van Den Berghe (26) uit Heusden

Knalblauwe ogen en met haar 26 lentes misschien wel de oudste miss van de groep, maar dat vindt de Oost-Vlaamse Charlotte net een voordeel. “Ik ben daardoor heel matuur en gedreven, en heb mijn weg in het leven al gevonden. Dat zijn kwaliteiten die toch wel een pluspunt vormen voor een Miss België, vind ik.” Haar boterham verdient ze als sales vertegenwoordiger bij DHL, in het weekend is ze graag geziene gast bij de Buffalo’s. “Ik ben het gezicht van KAA Gent. Op wedstrijddagen ontvang ik de vips in de Ghelamco Arena.”

Emilie Vansteenkiste (21) uit Elewijt

Ze sierde al meermaals de cover van Flair en is bekend in de modellenwereld, maar nu wil Emilie ook graag ons land vertegenwoordigen als Miss België. Dankzij haar mama. “Zij heeft me ingeschreven”, vertelt de miss die met 14,5 miljoen likes al een hit is op TikTok, samen met haar vriend. “Alleen zal mama bij de verkiezing niet meer in de zaal zitten. Een jaar geleden overleed ze na een lijdensweg van elf maanden aan pancreaskanker.” Een strijd waarbij Emilie de zorgen voor haar zieke mama op haar nam. De studente ergotherapie zette haar studies on hold. “Ik zou het mezelf nooit vergeven hebben dat mama alleen moest sterven terwijl ik op school zat. We zijn elke dag van die elf moeilijke maanden samen geweest. En ook vandaag voel ik haar kracht nog.” Lees het volledige verhaal van Emilie hier.

Wie van de 32 finalistes Miss België 2023 wordt en de kroon van Chayenne Van Aarle overneemt, komen we te weten tijdens de verkiezing op 11 februari 2023 in Plopsaland De Panne.

