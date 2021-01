Miss België-finaliste Kedist Deltour ruilde miserie in Ethiopië voor leven vol kansen: “Ik heb in dit land álles bereikt. Nu wil ik het vertegenwoordigen”

Showbizz“Ik heb een nieuw leven”, sprak haar vader toen hij Kedist Deltour in een Ethiopisch weeshuis dropte. Meteen nadat haar moeder overleden was aan kanker. Amper negen was ze, en verloren. Vandaag is de bloedmooie Oost-Vlaamse 23, heeft ze een vaste job als kapster én maakt ze kans op de kroon van Miss België 2021. “Allemaal omdat een warm Belgisch gezin me wilde adopteren. Ik heb in dit land álles bereikt, nu wil ik het vertegenwoordigen.”