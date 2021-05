Miss België-eredame Dhenia Covens trekt naar Miss Universe: “Twee weken bang afwachten voor het visum”

ShowbizzZe moet 24 uur in isolement doorbrengen in een hotelkamer en zelfs haar valiezen zullen op corona getest worden, maar Dhenia Covens (27) is vastberaden om een gooi te doen naar de titel van Miss Universe. Vandaag vertrekt de Miss België-eredame richting Miami waar ze, in contrast met ons land, voor duizend Amerikanen in het publiek zal aantreden. “Hopelijk met alle 85 meisjes op het podium, maar sommige landen wachten nog steeds op de goedkeuring van hun coronavisum.”

Enkel nog maar Miss België 1930, Annette ‘Netta’ Duchâteau schopte het ooit tot Miss Universe. Maar op zondag 16 mei kan Dhenia voor een kantelmoment zorgen in Miami. Alleen al door als tweede eredame van drie jaar geleden deel te nemen, schrijft ze geschiedenis. “Dat maakt het extra spannend, bovenop alle strenge coronaregels”, zegt de shopmanager van kledingmerk Hollister in het Wijnegem Shopping Center. Normaal was het Celine Van Ouytsel Miss België 2020 die, na een negatieve coronatest vandaag op het vliegtuig zou stappen, maar uit schrik voor de pandemie stond zij haar kans af. “Het Comité van Miss België zette daarom alle hoop op mij. Een hele eer”, vindt Dhenia, die na haar bekroning in 2018 actief bleef als catwalkcoach binnen Miss België. “De bookmakers voorspellen de winst dan wel voor Thailand of de Filipijnen, zeg nooit nooit. Ik ga keihard mijn best doen. En vooral niet te hard wakker liggen van wat er kan mislopen door corona.”

Normaal nemen er aan Miss Universe 85 landen deel, maar door de pandemie kan dat aantal last-minute nog teruggeschroefd worden. “Elk land moet over een speciaal visum beschikken dat uitgereikt wordt door de Amerikaanse ambassade, op basis van hoe de coronacijfers momenteel in dat land zijn”, legt Dhenia uit. “Voor België was het ook meer dan twee weken bang afwachten, hoor. De Schengenlanden staan op de zwarte lijst in Amerika. Frankrijk heeft bijvoorbeeld pas gisteravond laat op de valreep toelating gekregen. Kroatië nog steeds niet, en voor de kandidate van Paraguy stopt het avontuur al omdat ze net positief getest is. Heel dat gedoe maakt het extra zenuwslopend.” En dan moet Dhenia het tiendaagse avontuur ook nog helemaal alleen beleven. Geen familie of vrienden om haar aan te moedigen. “Dat is spijtig, maar het is voor elke kandidate zo. Enkel in de zaal zullen een duizend onbekende Amerikanen zitten om te supporteren. Dat is al beter dan voor géén publiek”, zegt ze.

Volledig scherm Dhenia Covens werd tweede eredame bij de 'Miss België'-verkiezing in 2018 © belga

Als ze vandaag landt in Miami zal ze voor een volledige dag in quarantaine gaan, geïsoleerd op haar hotelkamer. “Na alwéér een coronatest te ondergaan. Zelfs mijn bagage wordt een dag van mij gescheiden om te controleren of ik toch echt geen virus meegesmokkeld heb (lachje). Eenmaal die procedure achter de rug is, zullen we in verschillende groepjes opgedeeld worden zodat de kans op besmetting zo klein mogelijk blijft. Iedereen moet constant een mondmasker dragen, behalve op het podium. Het zijn strenge regels allemaal, maar ik laat ze de pret niet bederven. Het is mijn allereerste keer in Miami, ik heb er keiveel zin in. In oktober is Miss USA georganiseerd geweest met dezelfde regels. Die verkiezing is goed verlopen, dus ik heb er een goed gevoel bij.”

Het Zuiderse tintje van Dhenia speelt hopelijk in haar voordeel. “Latino’s hebben altijd geluk bij Miss Universe. Dus wie weet”, lacht ze. “Ook al heb ik totaal geen Zuiderse roots”, bekent ze. “Ik ben geboren en getogen in België, mijn ouders zijn allebei blank. Maar omdat iedereen me continu vraagt waar mijn getint velletje vandaan komt, heb ik eens een DNA-test laten doen. Blijkt dat er twintig verschillende landen in mijn bloed zitten, voornamelijk Spanje. Grappig.”

