Miss België Elena Castro Suarez zoekt haar opvolgster:

“Ik kan dit avontuur alle meisjes aanraden!” Jolien Boeckx

24 mei 2019

16u59 1 Showbizz Amper vier maanden is Elena Castro Suarez (18) het mooiste meisje van ons land, maar nu al zoekt ze haar opvolgster. ‘The show must go on’, want in januari 2020 moet er al een nieuwe Miss België gekroond worden. “Ik heb al een fantastische periode achter de rug en kan het alle meisjes aanraden”, zegt ze.

Nog anderhalve week hebben meisjes de tijd om zich in te schrijven en mee te dingen naar het kroontje van Miss België. Al zijn er wel enkele vereisten. Kandidaten moeten in 2019 minstens 17 jaar worden en mogen in 2020 maximum 26 jaar worden. “Wie Miss België wil worden, mag ook niet getrouwd zijn of kinderen hebben”, zegt onze huidige Miss België, Elena Castro Suarez. “Al heel wat meisjes hebben zich ingeschreven, maar nu worden de laatste plaatsjes wel erg gegeerd. Wie zich nog wil inschrijven, heeft de kans om dat te doen tot 5 juni. Snel zijn is de boodschap!” Al begrijpt ze wel dat sommige meisjes met drempelvrees kampen. “Ik was ook zo", lacht ze. “Mijn mama heeft me uiteindelijk ingeschreven en daar ben ik zò blij om. Ik had nooit verwacht om te staan waar ik vandaag sta.”

Elena kan iedereen aanraden om de stap te zetten. Op 12 januari werd ze gekroond tot Miss België en sindsdien is haar leven veranderd. “Op voorhand wist ik niet meteen wat te verwachten, maar nu kan ik zeggen dat het echt heel plezant is. Miss België zijn is een fulltime job, maar elke dag staat er wel iets anders op de planning: van premières en prijsuitreikingen, tot fotoshoots, presentaties en ga zo maar door”, legt ze uit. “In november ga ik nog voor een maand naar Thailand, voor de verkiezing van Miss World. Daar kijk ik enorm naar uit.”

Inschrijven kan via www.missbelgium.be