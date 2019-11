Miss België Elena Castro Suarez trekt in Belgisch kant naar Miss World JOBG

20 november 2019

15u02 1 Showbizz In een jurk van Belgisch kant zal Elena Castro Suarez (19) proberen om het kroontje van Miss World te veroveren. De internationale verkiezing vindt plaats op 14 december, maar vandaag vertrekt onze Miss België al richting Londen om er zich voor te bereiden op de show.

Elena verblijft drie weken in Londen ter voorbereiding van Miss World. Op de verkiezing zelf danst ze in haar nationaal kostuum mee met de ‘Dances of the World’, een soort volksdans waarbij elke kandidate zichzelf voorstelt. Geen Belgische driekleur dit keer voor Elena om ons land voor te stellen, wel een hint naar één van onze bekendste Belgische exportproducten: kant. Atelier ExC uit Sint-Amandsberg ontwierp speciaal voor onze Miss een witte lange avondjurk, van kop tot teen in kant, met hier en daar wat doorschijnende stukken in.

Op 14 december weten we of Elena Castro Suarez de jury kan overtuigen en ze, naast haar kroontje van Miss België 2019, ook het kroontje van Miss World mag opzetten. Vorig jaar schopte Miss Mexico het tot Miss World. Onze Miss België van toen, Angeline Flor Pua (24), strandde in de top 30. Zij dingt binnenkort wel nog mee naar het kroontje van Miss Universe.

De verkiezing van Miss World vindt plaats in de ExCel Arena in Londen. Volg Elena haar avonturen in Londen via missbelgium.be.