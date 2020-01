Miss België Elena Castro Suarez kroont vanavond haar opvolgster JOBG

11 januari 2020

00u00 0 Showbizz Haar laatste dag als mooiste van het land sluit Elena Castro Suarez (19) af met de kroning van haar opvolgster. Binnenkort wil ze terug naar school. "Maar eerst stort ik mij op vrijwilligerswerk."

Elena zat in haar eerste jaar Rechtspraktijk toen ze vorig jaar tot Miss België werd gekroond. Die studies moest ze meteen on hold zetten. "In februari zou ik opnieuw in de opleiding kunnen stappen en waarschijnlijk ga ik dat ook doen, want thuiszitten is niks voor mij. Ik wil nog altijd graag procureur worden", zegt ze. "Maar het afgelopen jaar heb ik ook andere capaciteiten van mezelf ontdekt. Het organiseren van evenementen, bijvoorbeeld, of de styling van anderen. En ook de media prikkelen me."

Elena blijft daarnaast actief als Miss Charity. "Als Miss België heb ik zoveel mooie doelen kunnen steunen. Ik wil iets betekenen voor anderen en daarom ga ik aan de slag als vrijwilligster. Een organisatie voor alleenstaande mama's met kinderen spreekt me erg aan."

De voorbije dagen mocht Elena de 32 finalistes begeleiden bij de repetities van de verkiezingsshow van vanavond. "Als ze dan het kroningsdefilé oefenen, is dat wel eventjes slikken", zegt ze. (JOBG)

Eclips TV zendt de show vanavond uit vanaf 20.25 uur. De verkiezing is ook live te volgen op hln.be.