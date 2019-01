Miss België Elena Castro Suarez: “Ik zou te saai zijn voor ‘Temptation Island’” Dennis Guilliams

23 januari 2019

06u00

Bron: PRIMO 0 Showbizz Ze studeert rechtspraktijk en was enkele jaren geleden zangeres bij de tienerband Popkidz, maar sinds vorige week is de achttienjarige Elena Castro Suarez uit Antwerpen toch vooral de nieuwe Miss België. De zesde Vlaamse Miss op rij is er een met Spaanse roots. “Spanje is mijn tweede thuis,” zegt ze, “maar ik zie me België niet snel de rug toekeren.”

Haar vader Gregorio is er geboren en getogen, ze heeft er nog veel familie wonen en ze houdt van flamencodansen. Toch is Spanje in het hoofd van de nieuwe Miss België Elena Castro Suarez vooral een vakantiebestemming. “Spanje voelt wel als mijn tweede thuis”, zegt ze. “Maar wat ik fijn vind aan onze contreien is dat we tenminste seizoenen kennen. Ook de winter heeft zijn charme, toch? Ik zou nóóit kerst kunnen vieren terwijl ik in bikini op het strand lig. Nee, ik zie mezelf niet snel het land waar ik Miss België werd de rug toekeren.” Dat er Spaans temperament door haar aderen stroomt, geeft Elena wel toe. “Ik kan wel luidruchtig zijn, ja”, lacht ze. “In een Spaans restaurant kan het lijken alsof we ruziemaken, maar eigenlijk zijn wij gewoon aan het babbelen. Ook onze familiefeesten kunnen best vermoeiend en luidruchtig zijn.”

Lijk je op je ouders?

“Ik heb net als papa een ruwe bolster, maar ook een peperkoeken hart. Qua uiterlijk lijk ik op mijn mama. We hebben dezelfde lippen. Dat ziet iederéén, behalve ons mama zelf.”

Je hebt ook drie oudere broers. Wil je later ook een groot gezin?

“Ik wil minstens drie kinderen. Die kunnen nog net op de achterbank. En anders zal ik, net als mijn ouders, een auto met zeven zitplaatsen moeten kopen (lacht).”

Je bent wel nog vrijgezel.

“En ik denk dat ik dat nog wel een tijd zal blijven. Er bestaat immers iets zoals ‘de vloek van het kroontje’. Je moet al erg sterk in je schoenen staan om een relatie te overleven met een meisje dat pas Miss België is geworden. Ik focus me liever op mijn prioriteiten als miss, zoals het goede doel, dan op het vinden of pleasen van een jaloers vriendje.”

(Lees verder onder de foto)

Een hart van goud

Maar ik neem aan dat de aanbiedingen van jongens nu wel binnenstromen?

“Eigenlijk krijg ik vooral fanmail van meisjes. Toegegeven: ik sta wat achter met het lezen van mijn berichten, maar ik hoop dat de oneerbare voorstellen uitblijven.”

Heb je al een serieuze relatie gehad?

“Toen ik dertien was, ben ik een jaar ‘samen’ geweest met een jongen. Maar handjes vasthouden of kussen op de wang, dat catalogeer ik onder de noemer ‘kalverliefde’.”

Op welk type val jij?

“Ik kan zowel op een blonde god als op een meer zuiderse look vallen. Een man die groter is dan mezelf scoort pluspunten. Langer dan ik mét hakken aan, is ideaal. Voor de rest ben ik allesbehalve veeleisend, zolang de klik er maar is. Ik verkies een jongen met een goed karakter boven een posterboy. Een jongen zónder sixpack, maar mét een gouden hart is evenzeer welkom. Al wil ik wel dat hij zich verzorgt. Ik ben zelf ook sportief. Ik zie mezelf niet hand in hand lopen met iemand die een bierbuik heeft.”

Waar knap je nog op af?

“Op een man die arrogant is. Iemand die zelfverzekerd is, daar kan ik de charme wel van inzien. Maar zodra iemand zich beter voelt dan een ander, vind ik dat al snel een anticlimax. Ik hoef ook geen man die langer voor de spiegel staat dan ik. Geef mij maar the boy next door in plaats van een gast die té afgeborsteld is.”

Stel: je toekomstige vriend wil deelnemen aan ‘Temptation Island’...

“Dan kan hij op zijn kin kloppen. Ik zou waarschijnlijk toch de eindmontage niet halen, omdat ik er te saai voor ben. Pas op, ik ben een grote fan van het programma. Het is mijn ultieme guilty pleasure. Maar zelf zou ik de hele dag aan het zwembad liggen zonnen of kruiswoordraadsels invullen. En meisjes die een keer gratis op reis willen, kunnen zich beter inschrijven voor Miss België 2020 (lacht). “

Giftige opmerking

Je bent nu de mooiste van het land. Maar op welk lichaamsdeel ben jij het meest trots?

“Ik krijg het vaakst complimenten over mijn ogen. Mijn ouders hebben geen blauwe ogen, maar ik heb ze van mijn grootvader. De blauwe kijkers hebben één generatie overgeslagen.”

Waar ben je minder tevreden mee?

“Misschien verandert dat nog met de jaren, maar voorlopig mag ik niet klagen over mijn lijf. Ik schrok me dan ook een hoedje toen ik recent een giftige opmerking over mijn neus las, op sociale media. Er stond zwart op wit dat die misvormd is. ‘Als je daar een brood naar smijt, komt het gesneden terug’, klonk het. Ik ben meteen in de spiegel gaan checken of dat zo is. Voorlopig vind ik dat mijn reukorgaan in de categorie ‘normaal’ valt. Hopelijk wordt het in de toekomst geen complex.”

Heb je meer ervaring met pestgedrag?

“Op school werd ik gepest, ja. Erover praten ligt nog steeds gevoelig, omdat ik er niet graag aan herinnerd word. Sindsdien heb ik als een fort een verdedigingsmuur rondom mij opgetrokken. Je moet heel wat moeite doen om die te doorbreken. Het positieve is dan weer dat ik in mijn jeugd een dik vel gekweekt heb. Ik heb bovengemiddeld veel veerkracht.”