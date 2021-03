Miss België Céline Van Ouytsel verliest na haar oma nu ook haar opa: “Nu zijn ze voor eeuwig samen”

ShowbizzDit weekend is de opa van Céline Van Ouytsel (24) gestorven. Vorig jaar moest de Miss België ook al haar oma afgeven ten gevolge van corona. “Dit is opnieuw een zware klap.”

“Op 8 april vorig jaar is m'n oma overleden aan corona”, vertelt Céline. “We hebben het daar nog steeds moeilijk mee. M’n opa, die in juni 88 geworden zou zijn, is jammer genoeg dit weekend ook gestorven. Sinds de dood van m'n oma had hij een gebroken hart en is zijn gezondheid heel snel achteruit gegaan. Onze troost is dat ze nu voor eeuwig kunnen samen zijn.”

Céline postte deze mooie foto op Instagram samen waar ze te zien is met haar opa Willy. Ook een foto van haar oma en opa samen had ze erbij gezet.

Céline Van Ouytsel en haar opa Willy.

Aanwezige Miss

Céline had zich haar missjaar wel helemaal anders voorgesteld. Door de coronapandemie konden actes de présence en evenementen niet plaatsvinden, waardoor de Miss België heel creatief moest omspringen om haar netwerk te onderhouden. Maar ondanks alles was Céline heel aanwezig. Zo was ze te zien in verschillende tv-programma’s zoals ‘De Slimste Mens’, ‘Vrede Op Aarde’, ‘Missie Callcenter’, ‘Gert Late Night’ en ‘De Mol-zone’ die nu te zien is. Ook als model vervulde ze heel wat opdrachten. “Mijn missjaar is helemaal anders uitgedraaid, maar ik heb er toch het beste van proberen maken”, vertelt ze.

Celine Van Ouytsel met oma tijdens haar huldiging als miss in Herentals

Nu woensdag mag Céline haar kroontje afgeven aan haar opvolgster, want dan wordt de nieuwe Miss België verkozen. Door de coronamaatregelen wordt er geen publiek toegelaten tijdens de verkiezing. Kaarten kan men wel kopen om de show live te volgen vanuit de wagen op de parking van het Plopsa Theater in De Panne, waar de uitreiking plaatsvindt.

De Miss België-verkiezing is live te volgen op woensdag 31 maart vanaf 20.30 uur via hln.be, RTL en Eclips TV. Tickets voor de drive-in via kinepolis.be

