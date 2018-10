Miss België Angeline zit in tijdsnood voor haar vliegbrevet: “Helemaal opnieuw beginnen kost massa geld” Jan Ruysbergh

30 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Miss België Angeline Flor Pua (23) loopt op de toppen van haar tenen. Niet voor de nakende Miss World-verkiezing in China, wel omdat haar opleiding tot piloot met een sisser dreigt af te lopen. “Ik moet dringend vlieguren maken of ik mag m’n eindexamen niet doen”, zucht ze in Dag Allemaal.

“Er was altijd wel iets waardoor mijn vluchten verschoven werden”, begint Angelina haar verhaal in Dag Allemaal. “Slecht weer, een technisch defect, de luchtleiders die staakten, ik die ziek was, de instructeur die niet kon... ’t Was altijd iets. Daardoor zit ik nu in tijdsnood om de nodige vluchturen te halen. Wettelijk is nu eenmaal ­bepaald dat je je diploma binnen een bepaalde termijn moet halen.”

Hoeveel tijd ze dan nog heeft? “Heel weinig, want op 8 november vertrek ik voor een maand naar China voor de verkiezing van Miss World. Ik moet dus ­zeker daarvoor mijn examenvlucht kunnen doen. Helemaal opnieuw beginnen zie ik niet zitten”, zucht ze. Daar heeft Flor Pua dan ook een grondige reden voor. “Elke herhalingsvlucht kost bijna tweeduizend euro extra”, klinkt het. “En dat boven op de 100.000 euro die de opleiding sowieso al kost. Mijn ouders zijn gewone arbeiders en hebben niet zo’n groot ­inkomen. Ze hebben hun appartement al verkocht zodat ik m’n studie kon bekostigen. En ook zelf deed ik veel studentenjobs om mijn lening af te betalen: afwassen, opdienen, cinema­zalen kuisen...” Hopelijk kan Angeline dus nog op tijd haar vlieglicentie in de wacht slepen.

