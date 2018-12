Miss België Angeline Flor Pua schopt het tot lijnpiloot na bikkelhard jaar: “Mislukken was geen optie” Annick Grobben

22 december 2018

00u00 28 Showbizz Het verhaal van Angeline Flor Pua (23) leest als een geweldig sprookje: dochter van Filipijnse ouders schopt het in één en hetzelfde jaar tot Miss België én tot lijnpiloot. "Maar het was een bikkelhard jaar", zegt de Antwerpse, die gisteren haar pilotendiploma kreeg. "Want mislukken is voor mijn ouders nooit een optie geweest."

Een emotioneel hoogtepunt gisteren in het leven van Angeline Flor Pua, die uit handen van de directeur van de Antwerpse vliegschool Bafa haar diploma in ontvangst mocht nemen. Zij in tranen, haar moeder Adela (57) in tranen, haar vader Florentino de Tweede (57) in tranen. Alleen Angeline's jongere broertje Florentino de Derde (14) hield zich megastoer, zoals het tienerjongens betaamt.

Weinig diploma's zijn dan ook zo zwaarbevochten als dat van 's lands mooiste. De pilotenopleiding, die Angeline aanvatte in 2014, kostte 100.000 euro: daarvan schraapte ze zelf een deel bijeen door tijdens haar studie liefst vijf jobs tegelijk te doen. Haar ouders, die het nooit breed hebben gehad en die in een heel eenvoudig huurhuisje wonen in Borgerhout, verkochten zelfs hun appartement om een stuk van de opleiding mee te betalen. Angeline liep zeven banken af voor ze uiteindelijk een lening van 80.000 euro kon vastkrijgen.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN