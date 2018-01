Miss België straks niet meer op Waalse tv? Zender herbekijkt contract TDS

06u00

Bron: La Capitale 0 BELGA Showbizz Zijn de dagen van de Miss België-verkiezing op de Waalse tv geteld? Jaar na jaar haken steeds meer Franstalige kijkers af. D e commerciële zender AB3 is daarom niet zeker of het contract met het comité Miss België nog zal worden verlengd. Dat schrijft de Brusselse krant La Captiale.

Miss België heeft de afgelopen jaren veel publiek verloren op tv. Afgelopen zaterdag werd de Antwerpse Angeline Flor Pua tot kersverse Miss België gekroond, wat 103.000 Franstalige kijkers live hebben gevolgd op de zender AB3. Vorig jaar zagen zo'n 130.000 mensen wie het kroontje mocht opzetten. En in 2016 trok de uitzending op AB3 nog 147.000 kijkers.

Meer pit

Reden genoeg voor de zender om de samenwerking met Miss België te herbekijken, schrijft La Capitale. Volgens Philippe Zrihen, de baas van AB3, moet er "dringend meer pit in de show gebracht worden". Hij vindt dat er iets mis is met de duur en dynamiek van de show, "wat grotendeels te wijten is aan het feit dat de show tweetalig is."

Het driejarige contract tussen AB3 en de organisatie achter Miss België liep afgelopen weekend af, maar van een hernieuwing lijkt dus niet automatisch sprake. Zender AB3 weegt de zaak nu af, en zal deze maand nog een finale beslissing nemen.

En in Vlaanderen?

Ter vergelijking: ook in Vlaanderen heeft Miss België heel wat kijklustigen verloren. In 2002 werd de finale op VTM nog door meer dan 1 miljoen mensen bekeken. In 2011 moest organisatrice Darline Devos uitwijken naar VIJF, waar de verkiezing nog 187.329 kijkers wist te bekoren. De show van 2017 op FOX piekte op 192.000 kijkers.