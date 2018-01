Miss België organisatrice na storm: "Eerlijk? Die rel is zeker niet slecht voor ons..." TDS

23 januari 2018

05u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Miss België. Een verkiezing die al jaren moet strijden om relevant te blijven, beheerst plots de politieke agenda. En haalt zelfs de BBC. Straf. "Dat vinden wij ook", zegt organisatrice Darline Devos deze week in Dag Allemaal. "Alleen jammer dat we er een racisme-rel voor nodig hadden."

Een Miss België-verkiezing zonder incidenten of kritiek, het lijkt de laatste jaren wel een utopie. Deze keer is er, ondanks de magere kijkcijfers - slechts 64.000 Vlamingen zagen de verkiezing - veel te doen om winnares Angeline Flor Pua (22). Een vrouw die geboren is in Wilrijk, maar Filipijnse roots heeft. Meteen na haar overwinnig doken er op sociale media enkele tientallen, soms uiterst kwetsende commentaren op. Het racisme werd zelfs opgepikt door de BBC.

De teneur van de meest beschaafd geformuleerde kritiek: "Miss België moet een ‘volbloed’ Belgische zijn."

Heldin

Pijnlijk voor Angeline, maar politici uit diverse partijen waren er snel bij om haar te omarmen. Op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld gebeurde dat zelfs letterlijk. Gwendolyn Rutten voerde de kersverse Miss België er bijna op als een heldin.

Goudvis N-VA-kamerlid Valerie Van Peel, die geregeld opduikt in ‘De Afspraak’, vroeg een rechtzetting bij ‘Hautekiet’, maar kreeg die niet. Dus schreef ze maar een open brief.

"Vlaanderen heeft bij de verkiezing van Miss België open en massaal gestemd voor iemand met buitenlandse roots", schrijft ze. "Met andere woorden: al die mensen keken daar gewoon en terecht voorbij. Dat enkelen met het verstand van een goudvis het toch nodig vonden racistische praat te verkopen, is schrijnend. Maar maak er niet meer van dan het is. En schuif de verantwoordelijkheid ervoor niet door naar de N-VA."

‘Trots op haar’

En dat allemaal door Miss België, de verkiezing die al jaren moet strijden om relevant te blijven. "We zijn om te beginnen heel erg geschrokken van die reacties", zegt organisatrice Darline Devos. "Vooral omdat het ons allemaal overkwam. De VRT-nieuwsdienst confronteerde ons er het eerst mee, de avond zelf nog. Ik wist niet wat ik hoorde. En daarna ging de bal helemaal aan het rollen. Al een geluk dat Angeline vrij snel ook héél veel steun kreeg."

