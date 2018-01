Miss België moet volgens de Franstaligen uit Wallonië komen: "Nog één keer een Vlaamse en we stoppen de berichtgeving" Stijn Van Hove

05u00 172 BELGA Delphine Devos, Romanie Schotte en Eva Mira Showbizz Bij de verkiezing van Romanie Schotte was de spanning al te snijden. Maar nu zijn ze onder de taalgrens formeel. Na vier opeenvolgende Vlaamse Miss Belgiës is de maat voor de Walen meer dan vol. "Nog één keer een Vlaamse en we stoppen met de berichtgeving rond ‘Miss Vlaanderen’", klinkt het smalend.

Laurence Langen, Annelies Törös, Lenty Frans en Romanie Schotte: de voorbije jaren kroonde telkens een Vlaamse zich tot allermooiste in de bekendste schoonheidswedstrijd van het land. Al klopt dat laatste woord volgens Franstalige journalisten al lang niet meer. "Miss België is door en door vervlaamst", klinkt het bij Pierre-Yves Paques, journalist bij ‘La Dernière Heure’. "Dat laat zich voelen in elk element van de verkiezing. Zo vindt ze ieder jaar plaats in De Panne en zijn ook de Vlaamse acts in de show in de meerderheid. In Wallonië kent bijvoorbeeld niemand De Romeo’s. Die verkiezing is eigenlijk verworden tot een ‘kermesse flamande’ of een ‘foire aux boudins’ (pensenkermis, red.). Voor de laatste Waalse Miss moeten we al terug naar 2013. Toen won Noémie Happart. Dat zegt alles."

Liever Franse show

Ook bij Sophie Lagesse, journaliste bij ‘Le Soir Mag’, wringt het. Al is zij wat milder. "Wat me ieder jaar steeds meer tegenvalt, is de zwakke talenkennis bij de kandidates. Een aantal Vlaamse winnaressen kwam de voorbije vier jaar niet verder dan wat korte standaardzinnetjes. Dat is jammer, want op die manier is het moeilijk om zo iemand te interviewen en naar je lezer te brengen. Ook de locatie is jammer. Vroeger week men al eens uit naar de Spiroudome in Charleroi of naar een plek in Brussel. Nu is het altijd aan de kust."

Anderen drijven het nog wat verder. "Kijk, mijn baas was duidelijk", klinkt het bij een kenner die al vaak over de wedstrijd schreef. "Als de verkiezing weer uitdraait op een Vlaamse winnares met daarrond wat eredames uit West-Vlaanderen — de provincie van organisatrice Darline Devos — dan hoeft het voor ons niet meer. Dan is die wedstrijd dood voor ons. En richten we ons in de toekomst beter op Frankrijk. Daar is de grote verkiezingsshow nog wel een evenement."

Je zou kunnen zeggen dat Walen slechte verliezers zijn. Maar geheel onterecht zijn hun bedenkingen — volgens hen — niet. "Het gaat zelfs niet enkel om de Missen", klinkt het bij nog iemand anders. "Ook de eredames zijn vaak Nederlandstalig en komen niet zelden uit West-Vlaanderen. Vergeef ons dus dat we aan de correctheid van deze wedstrijd twijfelen. Zeker nu de Nederlandstaligen ook in de jury weer in de meerderheid zijn."