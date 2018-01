Miss België Angeline Flor Pua: "Het kwetst me enorm. Waarom mensen beoordelen op basis van hun uiterlijk?"

TT

08u42

Bron: MNM, Radio 1 21 Kevin Swijsen Showbizz Na de racistische reacties op haar verkiezing tot Miss België reageerde Angeline Flor Pua vanmorgen ge ëmotioneerd op MNM en Radio 1. "Het kwetst me enorm. Waarom moeten we mensen beoordelen op basis van hun uiterlijk?"

De 22-jarige miss uit Borgerhout, met Filipijnse roots, toonde zich behoorlijk geschrokken na de kwetsende berichten die aan haar adres gericht werden na haar verkiezing zaterdag. "Dit doet enorm veel pijn om te lezen. Ik ben geboren in Wilrijk en ben in Antwerpen opgegroeid. Ik heb nog nooit racistische opmerkingen gekregen. Het kwetst me enorm. Waarom moeten we mensen beoordelen op basis van hun uiterlijk?", vroeg ze zich af op beide radiozenders.

Angeline wees er nog op dat ze bovendien niet de eerste Miss België is met roots in het buitenland. "We hebben al Laura Beyne (Congolese roots), Tatiana Silva (Kaapverdische roots) en Zeynep Sever (Turkse roots). Ach, life goes on." Bovendien is de kersverse miss blij met de vele positieve commentaren. "Dit zal me niet tegenhouden. Ik voel vooral steun, ben optimistisch en denk vooral aan positieve energie."

Over eventuele gerechtelijke stappen heeft Angeline nog niet nagedacht: "Daar heb ik voorlopig nog niet over nagedacht, maar ik ben iemand die snel mensen vergeeft."

“Ik lees nu voor de eerste keer de krant. Die reacties kwetsen mij wel heel hard. Ik ben in België geboren, in Antwerpen opgegroeid. Ik heb nooit racistische opmerkingen gekregen, dit is de eerste keer.” - Miss België 2018 Angeline Flor Pua#GrotePet pic.twitter.com/OLPCi9NoLh MNM(@ MNMbe) link

Demir: "Massale afkeuring toont aan dat we open samenleving zijn"

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) toonde zich net als veel andere politici verontwaardigd. Toch is Demir ook tevreden met de vele tegenreacties, zo zei ze vanmorgen op Radio 1. "Op 1 tweet kwamen telkens meer dan 10 tegenreacties. Dat stemt wel hoopvol."

Volgens Demir kan Angeline met de tweets in de hand naar het gerecht stappen, maar de staatssecretaris ziet meer heil in een mentaliteitsverandering. "Ik ben er voorstander van dat we massaal hiertegen in gaan. Uiteindelijk zullen we het ook met een mentaliteitswijziging moeten doen. Dat we nu een miss hebben met Filipijnse roots en er zoveel tegenreacties komen, toont ook wel aan dat we een open samenleving zijn."

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) zei op Twitter "gedegouteerd" te zijn. "Eigenlijk te veel, te vaak, de laatste tijd. We moeten de ruggengraat van dit racisme breken. Niet vergoelijken, niet tolereren of negeren. Breken." De Antwerpse burgemeester Bart De Wever betoont zijn respect voor de jongedame en noemt haar verhaal een "enorm positief voorbeeld voor alle Sinjoren".

Trots op Miss met Aziatische roots♥️. Bewijs van een open, liefdevol Vlaanderen. Retweet als u Angeline steunt tegen de haat en de domheid. https://t.co/2Oj0xt7qhl Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

Gedegouteerd ben ik.

Eigenlijk te veel, te vaak, de laatste tijd.

We moeten de ruggengraat van dit racisme breken.

Niet vergoelijken, niet tolereren of negeren.

Breken. https://t.co/089i2HcVZ5 Sven Gatz(@ svengatz) link

Bijzonder veel respect voor deze jonge Antwerpse, wiens verhaal een enorm positief voorbeeld is voor alle Sinjoren. Gefeliciteerd, Angeline, en een prachtig jaar gewenst. https://t.co/l1ESXrkYXE Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link