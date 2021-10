Miskraam voor Johan Kalifa Bals uit ‘De Buurtpolitie’ en vriendin Selina: “De volgende zwangerschap zullen we met een bang hart beleven”

Vader worden, daar had Johan Kalifa Bals, bekend als politie-inspecteur Obi Basu uit ‘De Buurtpolitie’, zich nog niet op voorbereid. Hij en zijn vriendin Selina zijn al drie jaar heel gelukkig samen, maar kinderen, die stonden nog lang niet op de planning, laat staan dat ze de tijd vonden om hun huwelijk te plannen. Maar in april bleek Selina plots toch zwanger. “Het was totaal niet gepland”, zegt Johan Kalifa in Story. “We wilden wel kinderen, maar pas over drie jaar. Ik was in de tuin aan het snoeien toen Selina het me kwam vertellen. Het kwam zo onverwacht dat ik er toch even bij moest gaan zitten. Ik was in shock, ik kon het niet geloven omdat ze de pil nam. Maar na een paar dagen kon ik het wel vatten dat ik vader ging worden. Ik keek er zelfs naar uit.”