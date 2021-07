‘Mishandelde’ Shima Kaes: “Familie De Mol bood mij zwijggeld”

ShowbizzDe familie De Mol heeft zwijggeld geboden aan Shima Kaes, zodat ze de vermeende mishandeling door haar ex-verloofde, de Nederlandse presentator en acteur Johnny De Mol (42), voor zich zou houden. Dat beweerde ze vandaag in de rechtbank in Den Haag.

Kaes heeft het aanbod afgewezen en geen geld aangenomen, vertelde ze in een statement via een Zoom-verbinding vanuit Spanje, waar ze woont. De zaal zag Kaes niet, de rechter en advocaten wel. Tijdens de passage over het zwijggeld haperde de verbinding en moest ze haar woorden herhalen. Het geluid stond daarnaast zo hard dat de rechter zei te hopen dat ‘zeker hier vooraan niemand een gehoorbeschadiging heeft opgelopen’. Een woordvoerder van de familie De Mol beraadt zich nog op een reactie.

Het was voor het eerst dat Shima Kaes aan het woord kwam over de zaak. Zij spande een kort geding aan tegen de Staat, omdat zij vindt dat zij geen onafhankelijke beoordeling krijgt van de aangifte die zij vorig jaar deed. Daarin klaagt zij Johnny de Mol aan voor poging tot doodslag en zware mishandeling in 2015. Voor haar aangifte lag er al een aangifte van de familie De Mol wegens afdreiging (afpersen zonder te dreigen met geweld) door de advocaten van Kaes. Zij deden daarop aangifte tegen De Mol jr. en sr. vanwege ‘het doen van een valse aangifte’.

Volgens Kaes kan het Openbaar Ministerie in Amsterdam nooit objectief naar de aangifte van mishandeling kijken, als dat tegelijkertijd ook onderzoek doet naar de vraag of zij wellicht heeft geprobeerd de familie De Mol veel geld af te troggelen. Ze vraagt daarom met het kort geding de aangifte te verplaatsen naar een ander arrondissement. De uitspraak volgt volgende week vrijdag.

Breuk kort na verloving

Johnny de Mol en de Perzisch-Siciliaanse Kaes kregen in 2014 een relatie. In april 2015 verloofden ze zich, maar een maand later gingen ze uit elkaar. Ze deelden niet meer hetzelfde toekomstbeeld, luidde toen de verklaring.

Na de breuk liet Shima weten dat die ‘niet op een heel chique manier’ was verlopen. Waarom dat zo was, werd niet duidelijk. “Toen ik met een aantal feiten werd geconfronteerd, was ik heartbroken”, zei ze wel. Volgens haar was Johnny helemaal niet klaar voor een huwelijk, terwijl hij wel deed alsof dat zo was. Ze benadrukte verder dat ze zelf niet vreemd was gegaan.



Inmiddels is Johnny al jaren gelukkig met voormalig Kus-zangeres Anouk van Schie (38), met wie hij in 2018 trouwde.

