Misdaadjournalist John van den Heuvel vertelt over zijn vriendschap met Peter De Vries: “Heel zuur dat we onze ruzie niet meer bijgelegd hebben”

ShowbizzDe Nederlandse misdaadjournalist John van den Heuvel was vandaag te gast in ‘De Cooke & Verhulst Show’. De man krijgt 24/7 politiebescherming en getuigde daarover bij Gert en James. Daarnaast vertelt hij ook over zijn relatie met Peter De Vries, die enkele maanden geleden vermoord werd. De twee kenden elkaar 30 jaar, maar hadden het afgelopen jaar een meningsverschil. “Ik was ervan overtuigd dat dit nog goed zou komen, maar we zijn ingehaald door een verschrikkelijke realiteit.”

Het bezoek van John van den Heuvel ging niet onopgemerkt voorbij. Deze namiddag onderzocht een team van zes agenten van de lokale, federale en Nederlandse politie de studio van ‘De Cooke & Verhulst Show’ in Schelle met 2 speurhonden. De agenten hielden een grote sweeping, op zoek naar bommen, expolieven en andere verboden spullen.

De misdaadjournalist vertelde over het drugsgeweld, dat ook al aanwezig is in België. “België en Nederland worden gezien als het epicentrum van de cocaïnehandel in Europa.” John van den Heuvel ziet het drugsgeweld ook als een soort terrorisme, waar we heel hard tegen moeten optreden. “Wie snuift of slikt, draagt bij aan drugsgeweld.”

Daarnaast praat John van den Heuvel over zijn vriendschap met Peter De Vries, die op 6 juli neergeschoten werd. De twee kenden elkaar 30 jaar. “Wij waren heel lang vrienden, maar we hadden het laatste jaar een groot meningsverschil. Het is nu heel zuur dat ik die ruzie niet meer heb kunnen oplossen. Ik was ervan overtuigd dat dit nog goed zou komen, maar we zijn ingehaald door een verschrikkelijke realiteit. Het doet me zoveel pijn hoe het is gebeurd. Het raakt me diep.”

In tegenstelling tot John van den Heuvel, wou Peter De Vries geen politiebescherming. Bij van den Heuvel gaat dat heel ver: zijn privacy is volledig weg en hij moet alles delen met zijn beveiligingsagenten. “Peter vertelde me: ‘Zoals jij nu op dit moment leeft, zo wil ik niet leven.’ We hebben daar een verschillende mening over, maar ik respecteer zijn keuze. Het is gewoon zo jammer dat hij er een prijs voor moest betalen.”

