Misbruikzaak Bill Cosby wordt niet heropend

Cosby was in hoger beroep gegaan omdat gebruik werd gemaakt van een verklaring die de acteur ooit aflegde in een civiele rechtszaak. Hij dacht dat die verklaring nooit tegen hem kon worden gebruikt in een strafzaak, maar dat gebeurde uiteindelijk toch. Aanklagers hebben daarmee zijn rechten geschonden, zo vond Cosby. In juni kreeg de acteur gelijk en kwam hij op vrije voeten.