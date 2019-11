Mis vanavond niets van de Story Showbizz Awards Redactie

30 november 2019

14u39 0 showbizz Vanavond worden opnieuw de Story Showbizz Awards uitgereikt. Afgelopen weken kon u stemmen uw favorieten en vanavond hoeft u niets te missen van het showbizzevent van het jaar. Wij zijn er live bij op de ‘roze’ loper en tijdens de uitreiking van de prijzen.

De Story Awards worden dit jaar georganiseerd in het Gentse Kuipke. Wie de prijzen mee naar huis zal nemen, kan u op deze hier rechtstreeks volgen via een livestream vanaf 19u30. Maar er is meer. Ook op de rode loper zijn we er rechtstreeks bij. De activiteiten op die rode loper - vanavond voor een keer een roze loper - zijn rechtstreeks te volgen vanaf 18u. Dat de beste moge winnen!