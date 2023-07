Mirakel dankzij ‘Shalom Allemaal!’? “De religieuze Joodse gemeenschap is er zeker van”

Met ‘Shalom Allemaal!’, de tiendelige Play4-reeks over de joodse gemeenschap in Antwerpen, verbrijzelde Diederik Van den Abeele (58) in z’n eentje alle clichés over orthodoxe Joden. Maar ondertussen deed de serie meer dan dat: zo was één scène volgens religieuze Joden aanleiding voor een miraculeuze genezing. “Het klinkt onwaarschijnlijk”, legt Van den Abeele uit. “Maar toch is het echt zo.”

In de bewuste passage is te zien hoe juwelenontwerpster Caroline Schreiber haar mezoeza’s laat controleren door rabbijn Menachem Hertz. Mezoeza’s zijn tekstkokertjes waarin een stuk perkament zit, waarop met de hand twee delen uit de Tora zijn geschreven. “Die hangen aan de deurpost van Joodse huizen, en voor de gemeenschap is het erg belangrijk dat deze in perfecte staat zijn”, legt reportagemaker Diederik Van den Abeele uit. “Als een mezoeza beschadigd is, kan dat een negatieve impact hebben op het leven van de bewoners.”

Die scène, uit aflevering zeven, doet vervolgens een belletje rinkelen bij een Orthodox-Joodse dame in Antwerpen. “Het was al een tijdje geleden dat de mezoeza’s in haar huis een inspectie kregen, waarop ze rabbijn Hertz belde om deze te controleren. Hij was op reis, en dus nam z’n assistent - rabbijn Lipschitz - die taak op zich. Hij stelde vast dat verschillende mezoeza’s beschadigd waren, waaronder één aan het woordje ‘oog’. Dat probleem heeft hij meteen aangepakt, door alle defecte woorden te herschrijven.”

En daarmee deed de rabbijn meteen meer dan dat. “De echtgenoot van deze dame had namelijk recent het gezichtsvermogen in z’n rechteroog verloren”, vertelt Van den Abeele. “Hij moest geopereerd worden om dat probleem aan te pakken. Maar een paar dagen nadat die mezoeza’s hersteld waren, keerde stilletjes aan ook het zijn gezichtsvermogen terug. De dag voor de operatie effectief zou plaatsvinden, gingen man en vrouw langs bij de dokter - voor een laatste controle. Daaruit bleek dat er van een oogprobleem geen sprake meer was, waardoor de arts voor een medisch raadsel stond. Of de herstelde mezoeza’s daar dan effectief een rol in speelden? Dat durf ik niet te zeggen, maar voor de Joodse gemeenschap is dit sowieso een modern mirakel.”

Het verhaal - met dan aan ‘Shalom Allemaal!’ - werd ondertussen eveneens opgepikt door Anash, een Engelstalige Joodse website met miljoenen lezers wereldwijd. Wie de bewuste aflevering van de docureeks wil (her)bekijken, kan terecht op GoPlay.

