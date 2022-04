Minstens 5 miljoen dollar waard en in haar favoriete kleur: deze verlovingsring kreeg Jennifer Lopez van Ben Affleck

Een groene diamant van zo’n 8,5 karaat. Je ziet het niet elke dag. Die prijkt sinds enkele dagen aan de vinger van Jennifer Lopez. Voor dat kleinood heeft Ben Affleck behoorlijk diep in de buidel moeten tasten, want volgens Mike Fried, de CEO van het bedrijf Diamond Pro, is de steen niet makkelijk te verkrijgen. “Als dat effectief een groene diamant is, dan sta ik perplex”, vertelt hij aan ‘Page Six’. “Een groene diamant van die grootte is ongelofelijk zeldzaam en overtreft de waarde van hun vorige verlovingsring.” Volgens Fried wordt het juweel op minstens 5 miljoen dollar geschat, al kan dat oplopen tot 10 miljoen dollar, afhankelijk van de kwaliteit van de steen.

Bij hun eerste verloving, in 2002, verraste Affleck zijn geliefde op een roze diamanten ring van 6,1 karaat. “Het mooiste dat ik ooit heb gezien”, klonk het toen bij Jennifer Lopez. Al zou het kunnen dat ze nóg blijer is met haar nieuwste aanwinst. Groen is namelijk haar lievelingskleur. “Ik zeg altijd dat de kleur groen me geluk brengt”, liet ze eens optekenen. “Misschien herinner je je zo een zekere groene jurk? Ik heb beseft dat er heel veel momenten in mijn leven waren waarop iets geweldig gebeurde en ik iets groen droeg.”

Ook op een van haar favoriete kunstwerken speelt de kleur groen een belangrijke rol. Op het schilderij is te zien hoe een groen vogeltje op iemands hand zit, met daaronder de woorden ‘Let it go’ - ‘Laat het los’. “Ik koop niet veel kunst, maar ik heb dit wél gekocht. Omdat ik van kolibries houd, maar ook omdat ik van de kleur groen houd.”

Media-aandacht

Lopez en Affleck vormden van 2002 tot 2004 al een koppel. De acteur stelde toen al snel dé vraag, waarna de twee een tijdje verloofd waren. Een huwelijk kwam er echter nooit. In 2004 strandde hun relatie door de grote hoeveelheid media-aandacht die ze destijds kregen. Vorig jaar maakten ze tot groot genoegen van de fans bekend dat ze opnieuw aan het daten zijn.

Ben Affleck was in het verleden nog getrouwd met actrice Jennifer Garner, samen kregen ze drie kinderen (Violet, Seraphina en Samuel). In oktober 2018 gingen Affleck en Garner na een huwelijk van tien jaar uit elkaar. Lopez verbrak vorig jaar haar verloving met Alex Rodriguez. Het koppel was vier jaar samen. Daarvoor was de superster nog samen met zanger Marc Anthony, met wie ze een tweeling (Emme en Max) kreeg. Jennifer Lopez en Marc Anthony gaven elkaar het jawoord in 2004. In 2011 vroegen ze uiteindelijk de scheiding aan. In het verleden gaf J.Lo ook nog haar jawoord aan Cris Judd en Ojani Noa. Judd, een choreograaf en danser, en Lopez waren twee jaar getrouwd. Haar huwelijk met Noa, haar eerste echtgenoot, liep al na amper twaalf maanden op de klippen.

