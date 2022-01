Minnie Mouse krijgt nieuw broekpak van Stella McCartney, maar niet iedereen is daar blij mee

Disneyland Parijs onthulde dinsdag op Twitter de nieuwe outfit van het beroemde personage en kondigde aan dat Minnie een tijdelijke make-over heeft gekregen ter ere van hun 30-jarig bestaan in maart. Minnie heeft jarenlang de beroemde rood-witte polkadot jurk gedragen. Tot nu. In haar nieuwe look gooit ze niet alleen de jurk weg, maar ruilt het personage ook haar rode ensemble in voor een blauwe.

Maar de tweet was nog geen vijf minuten online vooraleer tientallen gebruikers hun verontwaardiging begonnen te uiten over de stijlverandering. Vele fans vragen zich af waarom Minnie een ‘woke’ makeover heeft gekregen. “Ik wilde dat Minnie haar allereerste broekpak zou dragen in Disneyland Parijs, dus heb ik een van mijn iconische kostuums, een blauwe smoking, ontworpen met ethisch verantwoord gewonnen stoffen”, zei ontwerpster Stella McCartney. “Deze nieuwe kijk op haar kenmerkende polkadots maakt Minnie Mouse een symbool van vooruitgang voor een nieuwe generatie”, aldus Stella.

Maar dat Minnie ineens een blauwe broek draagt in plaats van een rode jurk, gaat voor sommige fans toch te ver. Ze trokken dan ook massaal van leer in de reacties op Twitter. “Stop gewoon. De ‘woke’-maatschappij verpest echt letterlijk alles”, luidt de boodschap gevolgd door een emoji die overgeeft. “Echte schande, Disney die de ‘woke’-tour opgaat. Triest dat de wereld vindt dat ze figuren voor kinderen moeten veranderen in de naam van ‘woke’/seksualiteit. Laat kinderen met rust, stop met het verpesten van hun herinneringen en het politiseren ervan”, klinkt het ook nog.

Hoe dan ook is het voor de verontwaardigde fans goed om te weten dat het slechts om een tijdelijke outfitswitch gaat. Het is overigens niet de eerste keer dat Minnie eens iets anders aantrok. Het personage bestaat al meer dan 100 jaar en in die tijdspanne heeft Minnie nog al eens broeken gedragen. Andere reacties zijn dan ook meer genuanceerd. “Het feit dat mensen hun verstand verliezen door een broekpak is hilarisch! Het is zo grappig om te zien hoe mensen zoveel ophef maken over een fictief personage met een nieuwe outfit”, klinkt het ook in de reacties.

