Minnie Mouse krijgt na Mickey een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame DBJ

14u58

Bron: Belga 3 rv Minnie Mouse Showbizz Mickey Mouse had er al een, maar nu wordt ook zijn vriendin Minnie Mouse op de beroemde ‘Walk of Fame’ in Hollywood met een ster vereeuwigd. De Amerikaanse popster Katy Perry en Bob Iger, de CEO van de Walt Disney Company, zullen tijdens een ceremonie op 22 januari de 2.627ste ster op Hollywood Boulevard onthullen.

Minnie Mouse viert dit jaar haar 90ste verjaardag. In Walt Disneys zwart-wit tekenfilm ‘Steamboat Willie’ van 1928 maakte het grote publiek voor het eerst kennis met Minnie in haar typische (rood-witte) bolletjesjurk. Sindsdien speelde het vriendinnetje van Mickey Mouse mee in meer dan 70 films.

Andere cartoonfiguren gingen Minnie Mouse op de Walk of Fame vooraf. Mickey Mouse was de eerste. Hij werd in 1978 op zijn 50ste verjaardag met een ster vereeuwigd. Bugs Bunny volgde in 1985, Donald Duck in 2004. Minnie is na Tinker Bell en sneeuwwitje het derde vrouwelijke cartoonfiguur dat een ster krijgt.