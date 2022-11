Minnie Mouse gaat Mariah Carey achterna in Disneyland Paris

In Disneyland Paris gaat dit weekend het kerstseizoen officieel van start. Het Franse park dompelt zijn bezoekers onder in de magische kerstsfeer met feeërieke decoraties, een feestelijke kerstparade met Disney-figuren, een betoverend avondspektakel én een muzikale show vol kerstliederen. Met wel een heel bijzonder nummer dit jaar.

‘All I want for Christmas is… Mickey’ weerklinkt in Disneyland Paris. Niet door Mariah Carey gezongen, maar wel door Minnie. De beroemde muis steekt deze wereldhit hit van de popdiva in een gloednieuw jasje tijdens de muziekshow ‘Let’s Sing Christmas’ op het Videopolis-podium. Een verrassing voor Mickey en de gasten. Meerdere keren per dag vieren Mickey, Minnie, Donald, Daisy en Goofy de magie van de kerstliederen.

Speciaal voor de 30ste verjaardag van het Franse park is er tijdens het kerstseizoen ook de terugkeer van ‘Disney Dreams of Christmas’. Dit avondspektakel combineert vuurwerk, dansende fonteinen en kerstliedjes, samen met projecties van scènes die gasten onderdompelen in de wereld van Disney-klassiekers, zoals ‘Frozen’, én Pixar-films, waaronder ‘Toy Story’. Meer dan ooit oogverblindend dankzij nieuwe LED-technologie op de daken van het kasteel van Doornroosje. Deze show wordt voorafgegaan door Disney D-Light met lichtgevende drones in de lucht.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Disney Dreams of Christmas © Disneyland Paris

Net als vorig jaar is er opnieuw ‘Mickey’s Dazzling Christmas Parade’. Deze parade bestaat vijf gigantische praalwagens met Mickey en zijn vrienden, maar ook de Disney-prinsessen en de Kerstman, vergezeld door Tinkerbell, zullen van de partij zijn. Elke wagen zal een idyllisch kersttafereel voorstellen met traditionele versieringen. Parade-artiesten zijn gekleed in spectaculaire kostuums die speciaal voor de gelegenheid zijn ontworpen.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Mickey’s Dazzling Christmas Parade © Disneyland Paris

Volledig scherm Mickey’s Dazzling Christmas Parade © Disneyland Paris

Volledig scherm Mickey’s Dazzling Christmas Parade © Disneyland Paris

Tijdens ‘Disney Betoverende Kerst’ is er aan decoratie geen gebrek. Wel 78 kerstbomen en maar liefst 11.604 kerstballen zullen het park in de kerstsfeer onderdompelen. Maar het pronkstuk is toch wel de 24 meter hoge kerstboom in Main Straat U.S.A. waarin wel 1.000 decoratieve objecten hangen. Daarnaast zijn de Disney-figuren uitgedost in hun feestelijkste outfits voor hartverwarmende ontmoetingen met de gasten én zijn er chalets met winterse lekkernijen, waaronder warme chocolademelk, pannenkoeken en tartiflette.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm 78 kerstbomen en 11.604 kerstballen © Disneyland Paris

Volledig scherm Disney-figuren uitgedost in hun feestelijkste outfits © Disneyland Paris

Volledig scherm Disney-figuren uitgedost in hun feestelijkste outfits © Disneyland Paris

Volledig scherm Chalets met winterse lekkernijen © Disneyland Paris

‘Disney Betoverende Kerst’ loopt van 12 november tot en met 8 januari in Disneyland Paris. Meer info via disneylandparis.com.

HERBEKIJK OOK: Disneyland Paris bestaat 30 jaar

LEES OOK: