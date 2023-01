Minister Van Quickenborne achter tralies, een emotionele reis voor Jeroom en veel andere nieuwe titels: dit is het voorjaar van Play4

tvNieuwe wind bij Play4. Naast de terugkeer van een hele hoop vertrouwde titles, lanceert de zender in de loop van het voorjaar liefst tien nieuwe formats. Van een emotionele reis van Jeroom naar Canada, over Justitie-minister Vincent Van Quickenborne die achter slot en grendel gaat, een inkijk bij de Antwerpse Orthodoxe Joden en de allereerste interactieve fictiereeks van het land.

DIT IS NIEUW

‘Recht Naar De Gevangenis’ - Vincent Van Quickenborne achter de tralies

De gloednieuwe gevangenis van de gemeente Haren is klaar voor gebruik. Zes professionals die dagelijks over opsluiting beslissen, onder wie een gevangenisdirecteur, een rechter en de Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zelf, laten zich vier dagen lang opsluiten om de werking te testen. Ze delen hun cel met ex-gedetineerden die hun straf al hebben uitgezeten. Terwijl de kersverse celgenoten hun draai zoeken in de nieuwe omgeving, denken ze hardop na over het nut van gevangenissen en hun rol daarin. De reeks is van Tess Uytterhoeven, die eerder ook ‘Ooit vrij’ en het gelauwerde ‘Het proces dat niemand wou’ maakte.

‘Boris’ - Emotionele reis met Jeroom en zijn beste vrienden

In ‘Boris’ maakt Jeroom samen met zijn twee vrienden Jonas Geirnaert en Bockie De Repper een roadtrip door Canada, in een iets te grote camper en gewapend met een Lonely Planet uit 1997. Het doel van de reis: naar het mooiste plekje van Canada trekken om daar de as van Jeroom z’n broer Boris uit te strooien. Toen Jeroom een tiener was, werd er kanker vastgesteld bij zijn grote broer Boris. Boris nam zich voor om eens hij genezen was een reis door Canada te maken, maar het lot besliste daar anders over. 25 jaar later wil Jeroom zijn broer eren door die reis alsnog te maken. Jeroom wordt vergezeld door twee van zijn beste vrienden, Jonas Geirnaert en Bockie De Repper, die dienst doen als zijn emotionele sherpa’s.

‘Assisen’ - U kiest voor schuldig of onschuldig

Een moordzaak, een slachtoffer, een beschuldigde, een getalenteerde advocaat en een beenhard Openbaar Ministerie. En de jury, die wordt gevormd door het publiek, de kijker, de mensen thuis. Dat zijn alle ingrediënten voor de nieuwe interactieve fictiereeks Assisen. Elke kijker maakt onderdeel uit van de grootste volksjury ooit van Vlaanderen en zal mee beslissen over schuld of onschuld. Daarvoor zal de Vlaming week na week aandachtig moeten luisteren naar alle getuigenissen en elk pleidooi, die tot leven komen via flashbacks. Na alle pro- en contra-argumenten tegen elkaar af te wegen, moet de kijker zijn loodzware beslissing kenbaar maken en krijgt iedereen het resultaat te zien. Wat zijn de gevolgen van die uitspraak op de verschillende personages? En was het verdict wel terecht?

‘Changing Rooms Vlaanderen’ - Verbouwen met Jani

In het nieuwe, dagelijkse zomerprogramma ‘Changing Rooms Vlaanderen’ - gebaseerd op het gelijknamige Britse format - gaat Jani Kazaltzis op zoek naar buren die elkaars huis onder handen willen nemen. De kandidaten wisselen twee dagen van huis om één kamer van hun buurman of -vrouw volledig in het nieuw te steken. De kandidaten staan er echter niet alleen voor, want Jani en co krijgen de hulp van ervaren interieurdesigners én enkele handige harry’s zodat alles tot in de puntjes wordt afgewerkt.

‘Masterchef’ - Terug van weggeweest

In deze gloednieuwe editie van MasterChef strijden een aantal amateurkoks tegen elkaar om de felbegeerde titel van MasterChef in de wacht te slepen. Onder toeziend oog van een driekoppige professionele jury geven de koks het beste van zichzelf en proberen ze de lekkerste gerechten op tafel te toveren. De Britse en Australische versies waren jarenlang te zien bij ons, ook een BV-versie werd uitgezonden op VTM.

‘Tulpen uit Antwerpen’ - beste covers over de grenzen heen

Een soort ‘Liefde voor muziek’, maar dan over de landsgrenzen heen. Tijdens de muziekwedstrijd coveren Vlaamse en Nederlandse artiesten een echte oorwurm van hun taalgenoten. Songs van vroeger en nu die over alle generaties heen mensen verbinden, dat is waar het in Tulpen uit Antwerpen om draait. Onder anderen Willy Sommers, Kris Kross Amsterdam, Olivia en Tino Martin komen langs. Kat Kerkhofs en haar Nederlandse co-host Buddy Vedder leiden alles in goede banen.

‘Patiënt Dompi’ - Dominique Van Malder ondergaat maagverkleining

Dominique Van Malder, roepnaam Dompi, kennen we als de vrolijke presentator van ‘Viervoeters’, de ‘Bachelorette’ en ‘Radio Gaga’ en als de bevlogen acteur in series als ‘Albatros’ en ‘De Twaalf’. Maar terwijl hij met zijn imposante verschijning de pannen van het dak speelt op de planken en voor de camera, wordt het fysiek steeds zwaarder om al dat gewicht mee te torsen. Na jaren diëten en onvermijdelijk weer bijkomen, overweegt hij een drastische oplossing: een Gastric Bypass. In Patiënt Dompi volgen we zijn medisch traject maar we zijn ook getuige van de emotionele weg die hij aflegt met alle twijfels, angsten en vragen.

‘Expeditie Groenland’ - Ijskoud avontuur

In ‘Expeditie - Groenland’ maken Tine Embrechts, Joris Hessels, Viktor Verhulst, Sven Mary, Lynn Van Royen, Jinnih Beels, Average Rob en Pommelien Thijs onder leiding van twee ervaren arctic gidsen een extreem uitdagende tocht in Groenland. Met ski’s en een loodzware slee leggen ze in erg moeilijke omstandigheden een traject van 160 km af van Kangerlussuaq tot Sissimut, een ongerept en desolaat gebied en dit in vrieskoude omstandigheden tot -40°.

‘Liefdestips aan mezelf’ - Drank, drugs en Gloria Monserez

Jonge mensen, drugs en seks. Het zijn onderwerpen die bij webreeksen als ‘Tweede zit’ en ‘Euphoria’ aansloegen en Play lanceert nu zijn eigen variant. In ‘Liefdestips aan mezelf’ kruipt Gloria Monserez in de huid van Olivia die na het plotse vertrek van haar moeder verplicht moet intrekken bij haar pa, een talkshow-presentator die zijn gezin kort na Olivia’s geboorte verliet. Bovendien krijgt ze daar nog een plusmoeder en –zus bovenop. De enige die Olivia’s gedachten wat kan verzetten is Max, waar ze een zwak voor heeft. Maar hoe de fuck weet ge of iemand u ook wil? En wanneer is dat dan ‘liefde’?.

‘The is the Limit: All Stars’ - Terugkeer van Willy Naessens en co.

De voorbije jaren volgde Peter Boeckx in The Sky is The Limit enkele welstellende en succesvolle Vlamingen die het graag breed laten hangen. Peter ging op zoek naar wat hen nog drijft, waar zij van dromen en of geld nu echt gelukkig maakt. Voor The Sky Is The Limit: All Stars volgt Peter Boeckx de absolute toppers van de voorbije seizoenen. Na enkele jaren duiken we terug in het leven van Willy Naessens en zijn Marie-Jeanne, en maken we kennis met het dochtertje van Harry en Olga. Ook stellingbouwer Michel Van den Brande maakt opnieuw zijn opwachting, en we komen te weten of de liefde van Marie-Anne De Nil voor ‘de saucisse’ nog even groot is.

DIT KOMT TERUG

‘Blind Gekocht’ - vervanger voor makelaar Béa

De jacht op dat ene droomhuis was nog nooit zo groot. Maar het ook vinden is voor veel mensen de hel, om niet te zeggen onmogelijk. En daarom vertrouwen dit seizoen opnieuw enkele moedige kandidaten blind al hun spaargeld toe aan de Blind Gekocht-experten. Dit seizoen stappen ze blinder dan ooit in het avontuur, want makelaar Béa Vandendael geeft de fakkel door aan een nieuwe, nog onbekende makelaar die de kandidaten nog nooit aan het werk zagen. Al zijn er ook nog zekerheden: presentator Jani Kazaltzis en interieurarchitecten Bart Appeltans en Kelly Claessens zijn wel op post.

‘De Mol’ en ‘Café De Mol’ - Goes USA

Van de Red Rocks in het noorden tot de uitgestrekte zandvlaktes in het zuiden: de overweldigende natuurpracht van Arizona vormt het decor voor een nieuwe zoektocht vol adrenaline, speurwerk en spektakel. Onder leiding van Gilles De Coster gaan tien kandidaten op zoek naar the big bucks. Ze willen allemaal een zo groot mogelijke groepspot, maar in hun midden huist als vanouds een saboteur. Eén van hen is de mol. The million-dollar question is: wie?

‘Viva La feta’ (s2) - Met onder meer Annelies Verlinden

Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis keren terug naar hun vakantiehuis op het zonovergoten Griekse eiland Sifnos. Daar zullen ze opnieuw acht bekende gasten vereren als Griekse goden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en acteur Wim Willaert mogen zich alvast verheugen op een warme ontvangst. De andere gasten worden later bekendgemaakt. Net als in het eerste seizoen weten de twee vrienden niet wie hun gasten zijn, en kunnen ze enkel aan de hand van enkele tips achterhalen wie er met de ferry zal aanmeren.

‘Nonkels 2' (najaar) - Wegens succes verlengd

Voor het nieuwe seizoen van Nonkels trekken we opnieuw naar de West-Vlaamse polders waar broers Willy, Luc en Pol Persyn niet met en niet zonder elkaar kunnen. Want het rommelt in de drie huishoudens van de West-Vlaamse broers Persyn. Innocent wordt verliefd, Willy krijgt genadeloze concurrentie op de kunstgrasmarkt en Luc probeert onder de plak van Carine vandaan te kruipen.

‘Stukken van Mensen’ (s8) - Met mystery dealer

In het ondertussen al achtste seizoen van Stukken van Mensen staan zes topdealers klaar om opnieuw enkele kunstpareltjes op de kop te tikken. Bie Baert, Sofie Van de Velde, Frank Van Laer, Yves Chung, Carlo Bonte en Paul De Grande geven elkaar geen duimbreed toe wanneer het aankomt op designerspullen, kunstobjecten, nieuwe creaties of gewoon leuke hebbedingen. In het nieuwe seizoen krijgen onze professionals bij enkele deals de onverwachte concurrentie van een geheime koper, iemand die ze niet kennen en dus ook onmogelijk kunnen inschatten. Passeren dit seizoen onder meer: Frank Raes, Petra De Sutter, Isolde Lasoen, Sven De Leijer, Wendy Van Wanten, Cath Luyten, Wim Soutaer en Jan Peumans.

‘Extreme Makeover Vlaanderen’ (najaar) - Verbouwen met emotie

In 2023 doorkruist de Extreme Makeover-bus opnieuw Vlaanderen. In dit tweede seizoen van Extreme Makeover Vlaanderen neemt James Cooke samen met een team van experten, familie, vrienden en buren opnieuw het huis van verschillende gezinnen die het moeilijk hebben onder handen. Gezinnen met een hartverwarmend verhaal die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Simpelweg omdat ze niet het geld, de mogelijkheid of de tijd hebben om hun huis om te toveren tot die perfecte droomwoning.

‘James De musical’ (najaar) - Blik nieuwe, nog onbekende gasten

James De Musical brengt Broadway naar Vlaanderen met een muzikaal spektakel voor jong en oud maar vooral met én voor onze eigen Vlaamse sterren. Zij zijn te gast in hun eigen musical waarin ze worden teruggeflitst naar hun kindertijd waar niets al belangrijk was. Naar hun rebelse tienerjaren waar alles kon, maar niets mocht. Naar ingrijpende momenten waarop moeilijke beslissingen worden genomen. Een eerste liefde, die eerste kus, hun doorbraak, een onvergetelijke vriendschap. Of een afscheid, een laatste groet, een einde van een tijdperk. Welke gasten dit najaar aan bod zullen komen is nog niet duidelijk.

‘Klopjacht’ (najaar) - Nieuw kat- en-muisspel

Klopjacht is een razend spannend kat-en-muisspel. Want waar kan je naartoe als er een heel team topspeurders naar je op zoek is? Wat doe je als je gsm getraceerd wordt, of je contacten afgeluisterd worden… als je altijd achterom moet kijken en nergens veilig bent? De speurders worden geleid door Danny Kampers. Hij heeft ondertussen al 28 jaar ervaring bij de Federale Politie en het is ook in het echte leven zijn job om criminelen op te sporen. Zijn team van speurders bestaat uit politiemensen, researchers, analisten en cybersecurity specialisten.

‘Niveau 4' (s4) - Terug naar de roots

Niveau 4 is inmiddels aan zijn vierde seizoen toe: de voorbije reeksen leverden ruwe en ontnuchterende beelden op. Ze toonden de harde realiteit waarmee de politiekorpsen dagelijks worden geconfronteerd. Na passages in Hasselt, Sint-Niklaas, Aalst en Gent keert Niveau 4 dit seizoen terug naar waar het ooit allemaal begon: Brussel. In het eerste seizoen kwam de politiezone Brussel West aan bod (met o.a. Molenbeek) en nu trekt tv-maker Eric Goens naar Brussel Zuid. De zone omvat de gemeenten Vorst, Sint-Gillis en Anderlecht. Het is vooral in die laatste gemeente dat de criminaliteitscijfers indrukwekkend hoog zijn.

Mijn Beste Slechtste vriendin (s2 en s3) - Met Ella Leyers

De fictiereeks Mijn Slechtste Beste Vriendin is terug in 2023, met een tweede én derde seizoen. In het tweede seizoen van Mijn Slechtste Beste Vriendin worden de vriendschappen danig op de proef gesteld. De vrouwelijke topcast wordt vervolledigd door onder anderen Jennifer Heylen, Veerle Dejaeger en Ella Leyers. Ook Isabelle Vanhecke doet haar intrede als als de pijnlijk falende relatietherapeute van Sally en Peter. Er steken ook mannen de kop op in de turbulente levens van de dames, die vertolkt worden door Joren Seldeslachts, Steve Geerts, Mathias Sercu en Titus Devoogd.

‘De Slimste mens ter wereld’ (najaar) - Terug naar het oude

I’ll be back moet Erik Van Looy gedacht hebben na het recentste jubileumseizoen van De Allerslimste Mens ter Wereld, want Erik heeft naar horen zeggen zopas zijn meest geavanceerde wapen van onder het stof gehaald: zijn mobiele telefoon. En daarmee gaat hij driest te werk zodra je in zijn vizier komt. Eenmaal ingelijfd is er dan ook geen ontsnappen meer aan en dit seizoen smijt een legioen nieuwe kandidaten zich dus opnieuw en gewillig in de strijd der strijden om te kwissen alsof hun leven er vanaf hangt.

‘Scheire en de schepping’ (S5) - Inclusief huisfanfare

In een nieuw seizoen van Scheire en de Schepping verkent Lieven Scheire opnieuw de wonderen van onze wereldbol en alle galaxies ver ver daarbuiten. Hij wordt daarbij bijgestaan door een onvermoeibaar panel, de perfecte combinatie van beauty, brains en sociaal onaangepastheid. Voor extra sfeer en gezelligheid zorgt Lievens huisfanfare ‘Die Verdammte Spielerei’: vijf vrolijke muzikanten onder leiding van tamboer-majoor Stefaan De Winter.

Bake Off Vlaanderen (najaar) en Junior (voorjaar)

Voor het zevende seizoen strijkt de witte baktent terug neer op het glooiende domein van het kasteel van Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw. Tien nieuwe, gepassioneerde amateurbakkers stomen zich, omgeven door kleurrijke borders, wuivende hooivelden en prachtige bossen, klaar voor het nieuwe seizoen van Bake Off Vlaanderen. In de iconische witte tent van Bake Off Vlaanderen halen ze hun beste bakkunsten en creaties boven onder de warme vleugels van Wim Opbrouck. Hopelijk slagen ze erin om juryleden Regula Ysewijn en Herman Van Dender in een zoete extase te brengen. Wie volgt onze jongste deelnemer Axl op en wordt de beste amateurbakker 2023?

‘Huizenjagers’ (s8) - entree Paul De Grande

Al voor het achtste seizoen wordt het Huizenjagersbusje van stal gehaald en rijdt het heel Vlaanderen rond. Wekelijks stappen drie makelaars aan boord die de strijd aan gaan om de perfecte match te vinden tussen potentiële kopers en hun droompand. Ook in dit nieuwe seizoen mogen drie makelaars zich volledig uitleven in een Miljoenenweek. Zij gaan op zoek naar panden die het prijskaartje van één miljoen euro overschrijden. Onder andere Stukken Van Mensen-expert en antiquair Paul De Grande gaat op zoek naar een nieuw huis.