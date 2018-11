Minister Sven Gatz schuift aan in ‘De Slimste Mens’: "Natuurlijk hoop ik hier stemmen te winnen" ES

21 november 2018

00u00 0 Showbizz Een straf trio in 'De Slimste Mens' vanavond. Cultuurminister Sven Gatz (51) schuift aan bij Woestijnvis-oprichter Wouter Vandenhaute en sterspeler Rani De Coninck. "Als ik een bekend schilderij niet herken, ga ik af als een gieter", beseft de minister.

Eén brok nuchterheid. Dat is Sven Gatz (Open Vld), de liberale Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. "Natuurlijk wil ik liever winnen dan verliezen", zegt hij over zijn deelname aan 'De Slimste Mens'. "Maar het is een spél. Een tof spel, dat wel."

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN