‘Minions 2'-film kent andere afloop in China

FilmDe animatiefilm ‘Minions: Hoe Gru superschurk werd’, ook bekend als ‘Minions 2’, heeft in China een alternatief einde gekregen. In tegenstelling tot in de gewone film trekt de arm der wet in de Chinese versie wel aan het langste eind.

‘Minions 2’ is sinds 19 augustus in de Chinese zalen te zien. De film toont de jeugd van superschurk Gru. In tegenstelling tot de andere internationale versies, kent de vijfde film uit de ‘Despicable Me’-franchise echter een alternatief einde in China.

In het origineel ontsnapt Will Karnage, de mentor van Gru, aan de arm der wet door zijn dood in scène te zetten. In de Chinese versie wordt het personage echter door de politie opgepakt en veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. Gru is dan weer een modelvader geworden die "terug op het rechte pad is", waarmee de realiteit van de vorige films in de franchise onrecht wordt aangedaan.

Films en series moeten in China door een censuurcomité worden goedgekeurd voordat ze er mogen worden uitgezonden. Het is echter niet duidelijk of het alternatieve einde er is gekomen op vraag van het comité of door een beslissing van het productieteam zelf.

Bekijk ook de trailer van ‘Minions: Hoe Gru superschurk werd’