Mini-Harry Potterboekje onder de hamer voor maxiprijs

00u31

Bron: The Telegraph, Dreweatts Bloomsbury Auctions 0 Dreweatts Bloomsbury Auctions Het miniscule Harry Potterboekje is slechts vier bij zes centimeter groot en 8 millimeter dik. Showbizz Een minuscuul Harry Potter-manuscript van de hand van J.K. Rowling moet volgende week op een veiling een bedrag van maar liefst 80.000 à 120.000 Britse pond (91 à 136.000 euro) opbrengen.

Het boekje, getiteld ‘Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry' meet amper vier bij zes centimeter en werd in 2004 gecreëerd door J.K. Rowling voor een goed doel. Het unieke werk telt 31 pagina’s en staat vol met kleine fragmentjes en tekeningen die verband houden met haar eerste roman: ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’.

Dreweatts Bloomsbury Auctions Het boekje bevat tekst en tekeningen van de hand van J.K. Rowling.

De schrijfster verwerkte in het minimanuscript onder andere tekeningen van een bezem, een ketel, een toverstok en een tovenaarshoed. Daarnaast bevat het werk ook een lijstje van boeken die Harry nodig had voor zijn spreuken, een beschrijving van zijn Zweinsteinuniform en een herinnering voor de ouders dat “eerstejaars niet mogen beschikken over een eigen bezemsteel”.

Rowling eindigde het duimgrote boekje met de woorden ‘Uit Harry Potter en de Steen der Wijzen, door mij’. Het groene boekje is dertien jaar oud, maar in perfecte staat. De huidige eigenaar telde er in 2004 ongeveer 10.000 Britse pond voor neer.

Dreweatts Bloomsbury Auctions. Het duimgrote boekje is ondertekend door schrijfster JK Rowling.

Dit jaar is het echter twintig jaar geleden dat de eerste Harry Potter-roman 'Harry Potter en de Steen der Wijzen' werd gepubliceerd. Op veilingen werden bedragen tot 120.000 euro neergeteld voor een eerste druk van het boek. Naar aanleiding van deze twintigste verjaardag, hoopt de verkoper nu op een flinke winst.

“We hebben een richtprijs gezet tussen 80.000 en 120.000 Britse pond, maar niemand weet waar de huidige gekke prijzen gaan eindigen, dus wie weet wat het kan opbrengen,” zegt Clive Moss van veilinghuis Bloomsbury.

De veiling vindt plaats op 14 december.