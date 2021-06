Minderjarige escorts, opstand en chantage: schandalen uit de kleedkamer in Frankrijk

Showbizz Patje Krimson kondigt einde 2 Fabiola aan: “Bedoeling om in 2023 te stoppen”

19 juni Zaterdag was Patje Krimson te gast bij Ann Van Elsen in ‘Speeltijd’ op Joe. Daarin vertelde hij onder meer hoe het is om met Loredana samen te werken, over hoe hij ouder worden ervaart, maar ook over het einde van 2 Fabiola. “In 2023 stoppen we met 2 Fabiola.”