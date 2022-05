“Minder onbesuisd, even bezield als vroeger”: Jan Leyers en Paul Michiels trappen nieuwe tournee Soulsister af

Soulsister trekt weer de hort op voor een uitgebreide concertreeks. De leeftijden (64 en 73) van de frontmannen laten zich naar eigen zeggen niet gevoelen op het podium. “Ik was bij de MIA’s wel even de tekst van ‘The Way to your heart’ kwijt”, aldus Paul. “Ik was te erg onder de indruk van het eerbetoon dat we daar kregen. Achteraf voelde ik me ambetant, ook al kreeg ik alleen maar complimenten over onze live-act. Ik weet dat mijn geheugen nog goed zit. Al gebeurt het thuis wel eens dat ik naar boven ga om iets te halen, maar daar aangekomen niet meer weet, wat precies.”