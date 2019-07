Minder kustrevues, maar meer zomertheater: er valt toch nog te lachen deze zomer! HL

04 juli 2019

De mot zit erin bij de zomerrevues aan de kust. Ondanks een jarenlange traditie is het aanbod er afgekalfd tot twee. In Antwerpen wordt er deze zomer wel nog gelachen. Daar boort het zomertheater een nieuw publiek aan. De komedies ''t Strand Van Sint-Anneke' en 'De Scouts Ferever' zijn er samen goed voor bijna 40 voorstellingen. "En het succes blijft maar toenemen."

Vorig weekend ging in het Fakkeltheater ‘’t Strand Van Sint-Anneke’, de vierde zomerkomedie van Het Achterland, in première. Vrijdag is het de beurt aan ‘De Scouts Forever’ van de Sven De Ridder Company in Theater Elckelyc.

“Vier jaar geleden zijn wij als eersten met zomertheater gestart”, zegt Jeroen Maes, auteur en regisseur bij Het Achterland. “Het was een serieuze sprong in het duister, want we wisten niet of er wel een publiek voor bestond. Ons eerste stuk ‘Radio Minerva’ kende een bescheiden voorverkoop, maar na de première deed de mond-tot-mondreclame haar werk. Vanaf de derde speelweek waren de meeste voorstellingen uitverkocht en moesten we zelfs extra voorstellingen inlassen. Het succes was onverwacht, maar ons idee van zomertheater sloeg duidelijk aan. De jaren nadien volgden ‘Café Beveren’ en ‘De Sinksenfoor’ en bleef ons publiek elk jaar groeien. De voorverkoop van ‘’t Strand Van Sint-Anneke’, waar we afgelopen weekend mee in première gingen, overtrof die van de voorbije jaren. Het publiek begint ons te kennen. Dat zijn maar voor een deel vaste theaterbezoekers. De anderen zijn echt nieuwkomers, mensen die anders nooit maar tijdens de vakantie plots wel de weg naar het theater vinden. Je voelt ook dat ze allemaal in vakantiestemming zijn. De sfeer is in de zaal opvallend enthousiast en meer uitgelaten. Alsof het zand nog aan ieders voeten plakt en de zomer zo in de zaal hangt.”

Zomerrevues

“Naar verluidt doen de zomerrevues het aan de kust minder goed. Ik heb dat vorig jaar nog zelfs ondervonden toen ik met Peter Bulckaen de kustrevue ‘Prettig gestoord’ in Blankenberge speelde. Wegens gebrek aan belangstelling moesten we toen in het begin enkele shows annuleren. Al vond het publiek wat later op de zomer wel de weg naar onze revue. Het blijft echter niet zo simpel. Het zomertheater zit daarentegen duidelijk wél in de lift. Dankzij onze vaste formule: een komedie vol feel good met een link naar de zomer en naar Antwerpen. Die Antwerpse insteek is doorslaggevend. Ik twijfel er sterk aan dat onze komedies in Blankenberge even succesvol zouden zijn. Het gezelschap van Sven De Ridder kookt trouwens volgens bijna hetzelfde recept: een zomers thema en een cast die het publiek vooral kent van tv. Sven De Ridder en Het Achterland wonen ongeveer in hetzelfde straatje, maar vullen elkaar toch mooi aan. Wij zijn geen concurrenten. Toen Sven vorige zomer met ‘De Crème Glace Oorlog’ debuteerde, hebben we daar bij onze kaartenverkoop geen enkele hinder van ondervonden. Dit jaar ook niet, ondanks zijn 18 voorstellingen. Ik heb zelfs het gevoel dat we elkaar versterken. Wie naar het ene stuk komt kijken, krijgt misschien zin om ook het andere te bezoeken. Samen zorgen we er zo voor dat je een heel jaar door in Antwerpen naar theater kan. Het lijkt hier Londen wel! (lacht)”

Info: ‘’t Strand Van Sint-Anneke’ met Peter Van de Velde, Janine Bischops, Luc Caals, Myriam Bronzwaar en Henny Seroeyen tot 18 augustus in het Fakkeltheater. Tickets: www.fakkeltheater.be. ‘De Scouts Forever’ met Sven De Ridder, Leen Dendievel, Peter Thyssen, Joyce Buelens, Kobe Van Herwegen en Brik Van Dyck vanaf 5 juli in Theater Elckerlyc. Tickets: www.elckerlyc.be.