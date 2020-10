Minder frietjes op de festivalweide: hoe de coronacrisis er financieel inhakte bij de muzieksector Aangeboden door ING

08 oktober 2020

Bij de eerste lentezon begin maart trok iedereen massaal naar buiten. En met die eerste zonnestralen kwam ook meteen het vooruitzicht van een leuke zomer, vol vrienden, uitjes naar zee en, uiteraard, de talloze zomerfestivals. Maar midden maart strooide covid-19 roet in het eten. En hoe. De samenleving ging op slot. Letterlijk. Daar ging die rijkgevulde zomer. Festivals, concerten, kleine optredens ... ze werden allemaal gecanceld.

Vandaag, bijna zeven maanden ver in de coronacrisis, wordt pas duidelijk hoe hard het virus er financieel inhakt. De muzieksector – en bij uitbreiding de hele culturele sector – ligt als een vis op het droge, te happen naar adem. En dat ondanks de boost die minister Jan Jambon gaf. Met een injectie van 65 miljoen euro gaf hij de culturele sector een beetje ademruimte, maar het blijkt slechts een pleister op een open wonde.

Toen de eerste golf zich volop verspreidde, maakte de muzieksector zich nog niet al te veel zorgen. Lang zou het allemaal niet duren en de zomerfestivals kwamen aanvankelijk niet in het gedrang. Maar covid-19 bleef wild om zich heen slaan. En toen besefte iedereen: dit wordt een heel zure appel.

Van Europese stages ...

Corona houdt geen rekening met grenzen. Als we kijken naar de impact van de crisis op de Europese muzieksector zien we hallucinante bedragen. Live DMA, de overkoepelende organisatie van 19 brancheorganisaties die de belangen behartigen van meer dan 3000 poppodia en -festivals in heel Europa, publiceerde onlangs de cijfers. In 2020 werden in heel Europa 70% minder concerten georganiseerd, goed voor 664.000 optredens van individuele artiesten. Qua publieksopkomst vertaalt zich dat naar een vermindering van 53 miljoen concertbezoeken (doorgaans zijn het er in 2020 70 miljoen). En wat de inkomsten betreft, zakken de opbrengsten van de muzieksector van 1,8 miljard euro tot 400 miljoen, wat gelijkstaat aan amper 36% van de verwachte inkomsten. Zo waren er bijvoorbeeld 496 miljoen euro minder inkomsten aan ticketsales, en 521 miljoen euro minder inkomsten uit de verkoop van drank en eten - dat zijn héél wat pintjes en hamburgers.

... naar de Belgische podia

Wat veel mensen soms lijken te vergeten, is dat de muzieksector zich niet beperkt tot enkel de artiesten en hun entourage. Maar liefst 80.000 mensen zijn aan de slag in de brede muzieksector. Het is een hele economie, waaraan rechtstreeks en onrechtstreeks veel mensen hun boterham verdienen. Zelfs tot de aardappelboer toe: talloze aardappelkwekers zagen ook hun inkomsten slinken, omdat, door het afgelasten van festivals, veel minder frietjes werden gegeten op de festivalweide. En dat liet zich voelen. Geschat wordt dat voor België het verlies zich situeert rond de 200 miljoen euro. En dat gaat enkel om de ticketverkoop. Als de muzieksector klappen krijgt, deelt iedereen die er inkomsten uit haalt daarin, van de uitbater van de ondergrondse parking tot de restauranteigenaar, van de taxichauffeur tot de broodjeszaak om de hoek ...

