Minder billenkletsen, meer Cirque du Soleil: vernieuwde Witte Paard mikt op een ander publiek

TV Streaker in ‘De Slimste Mens’ blijkt pornoac­teur: “Volgend jaar wil ik in de deelnemers­stoel zitten”

Een opvallende verschijning donderdagavond in ‘De Slimste Mens ter Wereld’: tijdens de tweede ronde liep er een streaker door de sketch van Lotte Vanwezemael. Even later dook hij ook poedelnaakt op in de volle studio. Wij zochten en vonden de man, die in het echte leven pornoacteur blijkt te zijn.

18 december