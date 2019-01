Mimi Smith: “Geen enkel levenspad gaat alleen maar over rozen” Redactie

Bron: Story 0 Showbizz Ze was een boegbeeld van VTM, maar Mimi Smith (78) had al een hele carrière in de media achter de rug, voor ze in 1989 bij de zender aan de slag ging. Het waren de wilde jaren vol champagne, limousines en Miss Belgiës. ‘Ik dacht nochtans dat Mike en Guido niet meteen aan een vrouw van al een stuk boven de veertig zouden denken om de zender te komen versterken’, zegt Mimi.

Al in 1960 ging Mimi Smith bij de openbare omroep op auditie. Dankzij haar vlekkeloze Nederlands, een dosis lef én een duwtje in de rug van wijlen weerman Armand Pien, raakte Mimi binnen en mocht ze als pas afgestudeerde pedagoge beginnen in enkele jeugdprogramma’s op radio en televisie. Daarnaast ging ze ook aan de slag bij Het Laatste Nieuws, waar ze als journaliste de wereldsterren van toen interviewde: Danny Kaye, Sean Connery, Sonny & Cher, Tom Jones, Julio Iglesias en Diana Ross. In de eetkamer van haar huis in Knokke hangt er ook een gouden plaat, met daarop twaalf sprookjes die wijlen koningin Fabiola begin jaren 60 schreef en die Mimi had ingelezen. Enkele keren had de vorstin haar zelfs als gezelschapsdame mee uitgenodigd voor een cultureel evenement in Brussel. Kortom: de groten der aarde hadden destijds weinig geheimen voor haar.

Een miljoen kijkers

Heb je nooit met het idee gespeeld om een boek te schrijven over je mediacarrière?

Ja, maar dan wel een heel positief, hé, want ik heb helemaal geen rancune. Waarom zou ik? Ik heb zoveel mooie kansen gekregen en prachtige tijden beleefd. Ik ben Mike en Guido nog steeds dankbaar dat ze me destijds bij VTM aan boord hebben gehaald. Het waren echt de gouden jaren. Ook al geloofde aanvankelijk niemand in het verhaal van de zender, de tv-critici niet en al zeker niet de BRT. Maar de kijkers lustten het wel. De kijkcijfers zorgden voor grote euforie. Het kon toen echt niet op. Een grote loge voor mezelf met een persoonlijke assistent, hostessen die mijn tas droegen, mooie boeketten, felicitatietelegrammen en flessen champagne... Ik werd afgehaald met de limousine van en naar de studio. Later werd dat wel afgebouwd, en werd ik opgehaald door iemand die ook pakjes leverde. Maar even goed, hoor (lacht)!

Een heel verschil met hoe de openbare omroep destijds omging met zijn vedetten...

Zoiets had ik bij de openbare omroep nooit gezien of meegemaakt. Ik zeg ook niet dat het nodig was om zo in de watten te worden gelegd, maar leuk was het wel. Luc Appermont, die ik nog wel eens hoor, vertelde me het nog: bij de BRT kregen we te horen dat we al blij mochten zijn dat we voor hen mochten werken, laat staan dat je er eigen ideeën mocht aanbrengen. Bij Mike en Guido kon je wel gaan aankloppen met voorstellen. Ik kan enkel met veel genoegen terugkijken op VTM-programma’s als De Wies Andersen Show. Wies belde me op en vroeg me of ik in het panel wou zitten, wat ik ook al in de BRT-versie van het programma had gedaan. Ik dacht dat Mike en Guido, die in die begindagen van VTM toch graag eens een Miss België opvoerden, niet meteen aan een vrouw van al een flink stuk boven de veertig zouden denken. Maar Wies zei: ‘Mimi, je denkt toch niet dat ik je zou bellen als ik hierover eerst al niet met Mike en Guido had gepraat?’ Zij wilden graag toch ook een vrouw met wat bagage, métier en ervaring opvoeren op de nieuwe zender. De Wies Andersen Show werd opnieuw zo populair dat daaruit mijn eigen medische praatprogramma is gegroeid, Mimi. Dat haalde meer dan een miljoen kijkers.

De jonge Piet

Maar velen zullen je vooral herinneren als assistente van de jonge Piet Huysentruyt in Lekker Thuis.

