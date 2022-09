Milow werkt voor nieuwe single samen met kleinzoon Bob Marley

Hij wilde naar eigen zeggen wat “eilandklanken’ op zijn nieuwste nummer en dat vond Milow (41) dus bij Skip Marley. Diens grootvader Bob stierf in 1981 op 36-jarige leeftijd, maar gaf zijn muzikale genen wel door aan tal van kinderen en kleinkinderen. Skip is de 26-jarige zoon van Bobs dochter Cedella, een van de drie kinderen die hij kreeg bij zijn eerste vrouw Rita. Bob kreeg er in totaal elf bij acht verschillende vrouwen.

Een aantal van hen kregen behoorlijk succesvolle carrières. De bekendste is allicht Ziggy Marley, maar ook Damian en Stephen bouwden bloeiende solocarrières uit. ‘Until the sun comes up’ is een single op het album ‘Nice to meet you’ van Milow. Daarmee trekt de Leuvenaar eind september opnieuw op tournee door onder andere Nederland, België, Frankrijk en de VS.