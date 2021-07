Milow viert 40ste verjaardag on the road: “Elk optreden, elk interview, elke song: ik doe het omdat ík het wil”

Nog niet in een tourbus, want “zo dicht op elkaar gepropt is nog wat onveilig door corona”, maar verspreid in verschillende auto’s is Milow sinds drie weken op roadtrip. Met de aftrap in Hannover ging het verder langs Berlijn, Amsterdam, thuisbasis Leuven, richting Dresden en een resem andere Duitse steden. Wij reisden hem zaterdag achterna naar een stadion in Wiesbergen, zo’n drie uur rijden vanuit Antwerpen. Naar “mijn hoeveelste concert van de tour? Goh, ik ben de tel eerlijk gezegd al kwijt”, lacht Milow. ‘t Is zijn elfde van de veertig in totaal. Telkens voor zo’n 2.500 man in juli, vanaf augustus worden dat er meer. “We konden het zelf eerst niet geloven dat dit écht ging gebeuren. Maar stilaan begonnen de boekingen te komen”, zegt hij. “Met last-minute toezeggingen is het tourschema wel allesbehalve logisch.” Korte nachten dus, bijna zeven op zeven optreden en lange afstanden. “Zelfs op mijn 40ste verjaardag (afgelopen woensdag 14 juli, red.) hebben we 800! kilometer gereden. Dat we de avond voordien met het team gezellig rond mijn gitaar gezeten hebben en iets gedronken hebben om ‘te vieren’, compenseert wel. En op het einde van de zomer geef ik wel een groot feest voor vrienden en familie.” Er wordt niet geklaagd, want eindelijk mag team Milow weer.