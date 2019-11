Milow over de besparingen van Jambon in de mediasector: “Het is een wraakmaatregel” MVO

15 november 2019

11u06

Milow heeft een nieuwe single uit: ‘Nobody Need You Like I Do’. Vanmorgen belde het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck hem op om hem te feliciteren. Ze hadden het ook even over de besparingen in de cultuursector, waar Milow uithaalde naar de N-VA en advies gaf aan muzikanten. “Het is een periode waarin rechtse partijen aan de macht komen, en als wraak op de kritiek die ze vaak uit de hoek van de media krijgen gaan ze snijden in de subsidies, dat is overal aan het gebeuren”, klinkt het.

Bekijk hier het volledige gesprek: